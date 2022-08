"20% de dossiers en plus" : à Niort, Inter Mutuelles Assistance ressent les effets de la chaleur estivale

" On a été très marqué par la canicule et les effets du climat, avec les orages, la chaleur et les incendies", estime Renaud Berrivin, directeur Responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) et Directeur Relations-Presse pour le groupe IMA à Niort. 300 000 dossiers ont été déposés pour des véhicules ou des rapatriements de vacances. Pour des dégâts sur les maisons du fait des intempéries, 200 000 demandes ont été faites. Ce qui représente 20% d'augmentation par rapport à 2019, la dernière année de référence.

"Tous les véhicules subissent la chaleur" Renaud Berrivin

La chaleur de longue durée impacte la fiabilité des véhicules, avec des pannes en nombre à gérer. IMA a aussi géré une centaine de dossiers de rapatriement de touristes bloqués en Gironde, au milieu des incendies du mois de juillet.