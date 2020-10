Une aide de 200 000 euros pour les écoles Diwan

Le réseau Diwan souffre de l'épidémie de coronavirus. Les braderies, ventes de plantes, concerts ou repas annulés, la Redadeg, la course pour la langue bretonne, reportée à 2021, les événements et festivals au profit de la langue et de la culture bretonne supprimés cet été, ce sont autant de rentrées d'argent qui ont disparu cette année.

Les charges, elles, restent bien présentes pour ces écoles associatives où l'enseignement est dispensé en langue bretonne : les éventuels loyers, les salaires des personnels non-enseignants, tous les frais non pédagogiques, et même, pour les classes les plus récentes, les salaires des enseignants sont à la charge du réseau.

530 000 euros de pertes

Résultat : ce sont 530 000 euros qui manquent pour boucler le budget du réseau cette année, explique Lena Louarn, vice-présidente de la région en charge des langues de Bretagne.

Le Conseil régional annonce donc une aide exceptionnelle : 200 000 euros pour venir en aide au réseau d'éducation par immersion, qui devraient l'aider à boucler son budget. Écoutez les explications en breton de Lena Louarn.

Un toull 530 000 euro a zo e budjed Diwan Breizh a zispleg Lena Louarn Copier

Mankout a ra arc'hant ar skodenn skol ivez

Ouzhpenn ar prantad kenfinañ hag an epidemiezh a goronavirus ez eus un dra all en deus graet droug da Ziwan : ar forfed skol. Gortozet e veze gant ar rouedad, ar Rannvro ha dilennidi ar vro e vefe rediet ar c'humunioù da baeañ evit ar vugale a ya d'ur skol Diwan en ur gumun all. Met a-benn ar fin ar skodenn-skol n'eo ket ur redi, pezh en deus lakaet Diwan da vont war vreskaat. Ne c'helle ket ar c'huzul rannvroel laoskel Diwan da vont da get, eme Lena Louarn.