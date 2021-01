Coronavirus : 200 euros d'aide pour les étudiants nîmois en situation de précarité

La Ville de Nîmes et l'Université s'associent pour aider financièrement les étudiants en grande précarité financière à cause de l'épidémie de coronavirus.

La crise sanitaire due au covid-19 a de multiples conséquences, et notamment celle de plonger en grande difficulté financière des étudiants. Certains d'entre eux, par exemple, ont perdu leurs jobs d'appoint. La ville de Nîmes, en plus des mesures sociales déjà mises en place, attribue une aide exceptionnelle de 200€ aux étudiants ayant perdu leur source de revenus à cause de l’épidémie de coronavirus.

Une centaine d'étudiants identifiés

L’Université de Nîmes et la Ville de Nîmes, via son CCAS, attribuent au total une aide exceptionnelle de 20 000€ aux étudiants nîmois. « Ce soutien leurs permettra de payer une partie de leur loyer et de leurs charges, des achats de biens de première nécessité ou des soins », explique Carole Solana, Déléguée à la solidarité.



« _ La crise sociale qui prolonge à présent la crise sanitaire les (NDLR : les étudiants) touche de plein fouet. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur emploi, déjà peu rémunérateur, qui leur permettait d’assurer leurs besoins de première nécessité_ » Frédéric Escogido, Conseiller municipal délégué à l’enseignement supérieur (communiqué)

Budget de l’opération : 10.000€ pris en charge par la Ville de Nîmes et 10.000€ pris en charge par l’Université de Nîmes.