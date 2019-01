200 profs et lycéens manifestent à Reims

Manifestation ce jeudi matin devant le rectorat, à Reims. Huit syndicats d'enseignants et deux organisations lycéennes ont appelé à la mobilisation. Ils réclament notamment le retrait de la réforme des lycées et de Parcoursup.

Reims, France

Des enseignants et des lycéens : environ 200 personnes ont manifesté ce jeudi matin à Reims. Parti de la maison des syndicats, le cortège s’est retrouvé devant le rectorat.

C'est toute la politique gouvernementale du second degré qui est rejetée : la mise en place de la réforme des lycées, du baccalauréat et Parcoursup ou encore les suppressions de postes. 58 suppressions sont prévues dans l'académie de Reims à la rentrée prochaine.

Environ 200 manifestants © Radio France - Philippe Rey-Gorez

A Reims, les lycéens sont venus gonfler les rangs de la manifestation. A la mie-décembre, quatre lycées s'étaient mobilisés à Reims, mais aussi à Epernay, Sedan, Rethel ou Revin. Si la réforme du lycée en tant que telle a pour eux des aspects positifs, c’est sa mise en place qui les inquiète. « Entre les suppressions de postes, les classes surchargées et le conformisme des programmes scolaires, les sujets de contestation de manquent pas », nous a expliqué un des lycéens manifestants. « Avec cette réforme, on demande aux élèves de faire leurs choix d’avenir beaucoup trop tôt », dit une autre. « En seconde, il est impossible de savoir ce qu’on veut faire plus tard ».