2020, "un été pas comme les autres" dans les colonies de vacances

Le gouvernement a établi en début de semaine le protocole sanitaire pour que l'accueil des enfants et adolescents puisse avoir lieu à partir du 22 juin dans les centres de loisirs et de vacances. Le compte à rebours de la préparation est lancé pour les collectivités et les associations.

"Ce sera un été pas comme les autres mais un été quand même." C'est le mot d'ordre en ce moment dans les locaux de l'association d'éducation populaire UFCV dans les Hauts-de-France. La structure, qui compte 130 salariés et fait appel à 750 animateurs dans la grande région a reçu en tout début de semaine le protocole sanitaire pour limiter au maximum les risques de propagation du Covid-19.

"La grande philosophie c'est déjà que ces séjours sont possibles", se réjouit Gauthier Herbomel, délégué régional de l'UFCV dans les Hauts-de-France. Les colonies de vacances et les accueils de loisirs sont en effet possibles à partir du 22 juin. Le protocole sanitaire a été établi en début de semaine. "On a eu la chance de pouvoir échanger avec le ministre de l'éducation nationale", rappelle Gauthier Herbomel qui estime que le secteur "a été entendu". Le protocole a ainsi été aménagé.

"Il pose un cadre qui est inhabituel. Il va falloir constituer des groupes fixes tout au long du séjour, appliquer les distanciations sociales, les enfants pourront dormir dans des lits superposés dès lors que les enfants dorment têtes bêches. On peut faire des activités, des échanges de matériel sous couvert protocoles de désinfections et de lavages de mains", détaille Gauthier Herbomel, invité de France Bleu Picardie ce jeudi.

Pas de masque en permanence pour les animateurs

"On a été entendu aussi sur la sécurité affective des mineurs. Elle en aurait pris un coup si un enfant de six où sept ans devait se retrouver face à un animateur masqué toute la journée. Et puis on a voulu aussi que les activités des colonies de vacances puissent avoir lieu car si il avait fallu mettre les enfants dans un carré, comme ce que l'on a vu au début des protocoles scolaires, ce n'était pas possible et ce n'est pas cela que l'on défendait."

Convaincre les parents réticents

Reste maintenant à convaincre les parents qui seraient réticents à inscrire leurs enfants dans ce contexte. "Il faut les rassurer et leur dire que leurs enfants en ont besoin", prévient le responsable régional de l'UFCV. "On a un mois pour faire en sorte d'accueillir les enfants normalement et qu'il y ait toute la légèreté des vacances pendant les colonies." Et l'enjeu est fort pour les associations.

"Le tissu associatif, l'éducation populaire souffrait, depuis de nombreuses années. le Covid-19 ne vient pas arranger la situation financière. Il faudra que les pouvoirs publics nous aident. On entend parler de beaucoup de plans de soutiens à toutes les grandes filières, l'aéronautique, l'automobile, le tourisme. Tout cela est nécéssaire mais il faudra un plan pour le tissu associatif."

Le coup dur pour les séjours adaptés

Le protocole sanitaire concerne aussi les séjours adaptés pour les vacances. Et ce sont des centaines de personnes handicapées qui vont en être privées en France. De nombreuses associations annulent leurs programmes faute de pouvoir, par exemple faire respecter la distance physique dans leurs minibus.

Il y a un brassage de populations que l'on s'interdit de faire parce que certains font partie des populations à risque et que le virus circule encore.

Avec beaucoup d'efforts, Cécile Darras a pu maintenir certains séjours collectifs avec des personnes vivant par exemple dans une même institution toute l'année mais pas ceux des vacanciers individuels inscrits par leur famille. La responsable des séjours adaptés de l'UFCV Hauts-de-France n'a "à l'heure actuelle aucune solution pour ces familles", qui ont exprimé "leur désarroi" face à cette situation.

Patrick Desachy médecin retraité à Amiens est ainsi confronté à l'annulation du séjour de sa fille. Julie, 42 ans est handicapée mentale de naissance. Depuis plusieurs années, son état de santé lui permet de partir en séjour adapté l'été. Elle a appris il y a trois jours qu'elle ne pourrait pas cette année. Un coup "très dur à encaisser pour elle", raconte son père.