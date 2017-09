217 000 élèves font leur rentrée ce lundi en Franche Comté

Un peu moins de 217 000 écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée ce lundi matin dans l'académie de Besançon, c'est à dire dans le Jura, le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. Des chiffres stables par rapport à l'an dernier.

Cette fois-ci c'est sûr, les vacances sont terminées pour les 217 000 élèves de l'académie de Besançon. En ce lundi, 116 200 écoliers du premier degré font leur rentrée. Dans les collèges, près de 58 000 élèves sont prévus à l'appel.Et environ 43 000 dans les lycées.

Baisse notable des élèves dans les lycées professionnels

Des chiffres stables sauf dans les lycées professionnels. 12 000 élèves en moins par rapport à l'année dernière. Le privé, lui se porte bien, avec 2% d'élèves en plus dans les collèges et les lycées généraux et technologiques. Dans les classes, on reste à 23 élèves en moyenne dans le premier degré.

5 écoles concernées par le dédoublement des CP

Le gros changement, c'est le dédoublement des classes de CP en réseau d'éducation prioritaire renforcés, avec 12 élèves par classe maximum. Pour ça, l'académie a prévu 33 postes en plus. 5 établissements sont concernées dans le Nord Franche Comté dont l'école André Boulloche à Montbéliard ou encore Louis Pergaud à Belfort.

La nouveauté c'est aussi le retour de la semaine à 4 jours pour certaines écoles. On en compte près de la moitié en Haute-Saône, 126 dans le Doubs et 17 dans le Territoire de Belfort, ce qui représente une école sur 4 environ dans l'académie de Besançon.