Coronavirus : 22 cas dans les établissements scolaires de la Sarthe depuis la rentrée des classes

La rentrée des classes s'est déroulée en Sarthe il y a à peine une semaine. Un peu plus de 103.000 élèves sont retournés en cours dans les établissements du département. Ce mardi, la direction académique des services départementaux de l'Éducation nationale a enregistré 22 cas positifs de coronavirus.

Sur ces 22 cas, il y en a 14 dans les écoles. Du coup, comme le prévoit le protocole sanitaire, il y a 14 classes fermées. Il y a aussi cinq cas en collège et trois en lycée.

Le lycée Montesquieu au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Dans les lycées touchés, il y a un cas au lycée Montesquieu au Mans. Il s'agit d'un élève de terminale qui a été isolé. Six autres élèves qui étaient proches de l'adolescent ont été isolés pendant une courte période par précaution, selon le proviseur de l'établissement. Ces six élèves ont pu reprendre les cours en ce début de semaine.

"Quasiment inévitable d'avoir de nouveaux cas"

Au lycée Montesquieu du Mans ce mardi, beaucoup d'élèves prenaient cette arrivée d'un nouveau cas de coronavirus avec philosophie. De nombreux élèves de terminale pensent que c'est normal et qu'il ne faut pas céder à la panique. Nina, élève en terminale, a été en contact avec l'élève positif.

On s'est checké, on était proche à la rentrée, je suis un peu inquiète car je ne suis pas vaccinée, mais je pense aussi qu'il ne faut pas non plus être dans la psychose et continuer à faire attention.

Pour les enseignants, le discours qui revient c'est surtout de voir qu'il y a eu quand même des avancées. Pour cette rentrée, par exemple, tous les élèves sont présents en classe et même s'il faut porter le masque, beaucoup affirment que c'est mieux que des classes partagées.

Attention à la cantine

Pour Laurent Blanc, professeur d'histoire-géographie au lycée Montesquieu au Mans et élu au SNES, c'est surtout à la cantine que le virus a des chances de se propager. Le syndicaliste souligne que c'est complètement aberrant que les élèves soient plus de 900 au self le midi, sans règle de distance, parfois sans masque dans les files d'attente et que ces même élèves soient obligés d'avoir le pass sanitaire pour aller au restaurant. Selon l'enseignant, le protocole n'est pas assez renforcé au moment des repas.