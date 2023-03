230 doudous soignés en une semaine à l'hôpital des nounours de Strasbourg

L'IRM et l'ambulance sont en cartons, mais la seringue est bien réelle. A l'hôpital des nounours de la faculté de médecin de Strasbourg, les enfants et leur doudou font le parcours type d'un patient à l'hôpital, le stress en moins. L'objectif, c'est de leur proposer un premier contact avec le milieu des soins, et de leur enlever la peur des blouses blanches.

Des nounoursologues pour soigner les doudous

Sophie Favard est venue avec sa classe de maternelle d'Albert Legrand à Strasbourg. Chaque élève a apporté son doudou pour le faire soigner. "Ca dédramatise certaines situations, parce qu'on voit à l'école que parfois un petit bobo devient un grand drame." Et à travers le doudou, les enfants peuvent exprimer leur peur. "Un petit garçon m'a dit qu'il ne voulait pas envoyer son doudou en salle d'opération parce qu'il a peur qu'on lui enlève le cœur."

La salle d'opération de l'hôpital des nounours de Strasbourg. © Radio France - Aurélie Locquet

Les nounoursologues, des étudiants en médecine bénévoles, accueillent les enfants et les rassurent. Ils expliquent aux enfants comment soigner leur nounours et les font participer. Les dentistes, kinés et les infirmières montrent aussi comment ils travaillent.

Pour les étudiants aussi ces demi-journées sont très enrichissantes. "Ca leur fait apprendre à travailler avec des enfants. On sera forcément confrontés à ça dans notre pratique de tous les jours. C'est extrêmement différent dans la manière de parler et de présenter les choses", souligne Lise responsable de l'hôpital des nounours à Strasbourg, étudiante de troisième année de médecine. Pour devenir nounoursologue, les étudiants ont suivi une formation avec des médecins.

Entre le 20 et le 24 mars, 10 classes sont inscrites à l'hôpital des nounours, 230 enfants en tout. Cette opération, qui rencontre un beau succès, est organisée depuis une dizaine d'années à Strasbourg.