244 millions d’enfants privés d’école à travers le monde, alertent l’Unicef et plusieurs ONG

Le chiffre fait froid dans le dos : dans le monde, 244 millions d'enfants ne vont pas à l’école , c’est l’alerte lancée par l'Unicef et plusieurs ONG en ce vendredi 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation.

ⓘ Publicité

Un enfant sur dix ne sait pas écrire

Les ONG estiment par ailleurs qu'un enfant sur six ne sait ni lire, ni écrire, ni compter dans le monde. Au total, 1,4 milliard de personnes dans le monde ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture, ni le calcul."Sans éducation, sans formation, sans assistance, sans aide médicale, sans une alimentation convenable, sans soin, ils n'ont aucune chance d'acquérir les capacités pour développer leur résilience, pour être capables de rebondir après autant de traumatismes", dénonce Vanessa Martin, responsable plaidoyer à l'ONG Action éducation.

Elle craint également "qu'avec autant de traumatismes et de privations", ces enfants "ne soient plus du tout en mesure de s'insérer dans le monde et nos sociétés". "C'est un danger pour notre société aussi", alerte Vanessa Martin.

Aggravation de la situation

L'Unicef et les autres associations déplorent une détérioration de la situation ces dernières années en raison notamment de la crise du coronavirus. Pour Camille Romain des Boscs, directrice de l'ONG Vision du monde, "tous les dérèglements de l'économie formelle et informelle font qu'aujourd'hui l'extrême pauvreté est repartie à la hausse". Son ONG a notamment "constaté que les familles les plus fragiles, les plus démunies, se retrouvent à faire sortir leurs enfants de l'école et à les faire travailler". "On remarque aussi une augmentation des mariages forcés et précoces des petites filles", ajoute Camille Romain des Boscs.

Les ONG se disent particulièrement inquiètes de la situation au Sahel, où leur présence devient de plus en plus difficile à assurer auprès des enfants de cette région du monde où la France n'est plus la bienvenue.

Nathanaël Charbonnier