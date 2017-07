24h dans la peau d'un élève de l'EPIDE de Cambrai

Opération séduction cette semaine dans les écoles de la 2° chance version uniforme et internat. Avec l'opération #24hPourToutChanger, des candidats ont pu vivre 24h dans la peau des élèves, du lever à 6h à la levée des drapeaux.

Corentin et Yohann ont tout découvert de l'EPIDE de Cambrai, la formation générale avec la remise à niveau en français et maths, les 2h de sport, mais aussi tout le mode de vie et la discipline quasi militaire de cette école de la 2° chance réservé aux jeunes en difficulté de 18 à 25 ans.

Ça commence par un lever à 6h, un lit au carré, le ménage des parties communes en uniforme rouge et noir, la revue des chambres au garde à vous, la levée des drapeaux dans la cour en section.

Cérémonie des grandes couleurs par sections dans la cour © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Pas de quoi effrayer les 2 jeunes de Cambrai et Dunkerque qui sont justement venus chercher des cadres

C'est ce qu'il me fallait pour reprendre une bonne hygiène de vie, Corentin Se coucher à 22h, et se lever à 6h, finalement on a nos heures de sommeil, j'ai tout ce que je recherchais ici, ça va me permettre d'avoir un rythme, Yohann

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Avec un cadre quasi militaire et un suivi personnalisé, les jeunes reprennent confiance en eux

Dans l'espace emploi où les élèves ont rdv tous les jours pour des entretiens orientation, permis de conduire, etc, Florent 19 ans, il est en civil, le jeune homme peut rester encore 3 mois à l'EPIDE après son séjour pour pouvoir suivre sa formation. L'EPIDE l'a beaucoup aidé

On reprend vraiment confiance en soi, on nous pousse vers le haut...A l'école classique, on nous laisse un peu de côté ici, c'est H24, on nous suit, Florent

Florent a décroché une formation après l'Epide © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des encouragements et la valorisation des actions citoyennes

Une fois par semaine, pour la cérémonie des Grandes couleurs dans la cour, le directeur distribue également des passeports citoyens pour l'implication des jeunes dans les différentes actions proposées, que ce soit le don du sang ou les distributions de repas pour les restos du coeur.

Des actions qui correspondent à 30% de leur cursus pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont "des citoyens à part entière, voir des citoyens ++" explique le directeur Philippe Cartignies.

D'autres élèves reçoivent lors de cette cérémonie des encouragements, des distinctions saluées par les applaudissements des 150 élèves et 54 encadrants, de quoi rebooster Kantou Renik 19 ans

je savais pas que je pouvais être félicité, je suis fier de moi, ça fait du bien et ça me donne envie de continuer

Benjamin et Kantou ont obtenu des encouragements © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

A la sortie de leur séjour à l'EPIDE en moyenne 7 mois, 50% des jeunes trouvent une formation, un CDD de plus de 6 mois ou un CDI.

Les prochaines sélections ont lieu en août pour une rentrée en septembre, pour plus de renseignements, 03 27 74 29 60.