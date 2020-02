250 élèves doivent repasser les épreuves de langues du bac ce mercredi au lycée Touchard Washington au Mans

Le Mans, France

Des enseignants qui n'avaient pas assuré la surveillance, des élèves qui avaient manifesté, et la direction qui avait fait appel à la police pour bloquer les accès. Toutes ces raisons font que les épreuves ont été reportées à ce mercredi matin au lycée Touchard Washington au Mans. Il y a eu de vives tensions à l'intérieur et à l'extérieur du lycée la semaine dernière.

Aujourd'hui, les enseignants dénoncent toujours la réforme du bac mais ne souhaitent pas de blocage et la FCPE appelle à un retour au calme.

J'en appelle au calme

"Aujourd'hui, ce que l'on recherche surtout en tant que parents d'élèves, c'est un apaisement des esprits de façon à permettre aux enfants de passer leur rattrapage dans de bonnes conditions" souligne avec beaucoup d'émotion dans la voix Coralie Mandin, vice-présidente de la FCPE dans cet établissement. "Après les tensions de la semaine dernière, nous avons reçu près de 70 appels et autant de mails de familles inquiètes et angoissées. Il y a eu le fait que les élèves qui ont passé les épreuves l'ont fait dans de mauvaises conditions, le fait que certains entendaient les explosions de poubelles. Des parents étaient inquiets car certains élèves sont restés bloqués à l'intérieur du lycée une bonne partie de la journée et d'autres ne pouvaient pas rentrer dans l'établissement. Aujourd'hui, on demande un retour au calme".

On n'a pas fait de blocage

"Nous n'avons jamais appelé à un blocage" déclare Thomas Hubert enseignant en lettres et histoire au lycée Touchard Washington depuis 24 ans. "Nous, ce que l'on veut montrer, c'est que cette réforme n'a pas de sens. Quand on fait passer des épreuves, avec un tiers des élèves, ça n'a pas de sens. Quand on est obligé de menacer certains élèves et de mettre zéro aux élèves qui ne se présenteraient pas, ça n'a pas de sens. Quand on est obligé de faire passer des élèves avec des policiers dans les établissements scolaires ça n'a pas de sens. Ces examens (la réforme du bac) sont refusés par une majorité des enseignants, et des élèves mais le gouvernement persiste".

La direction de l'établissement que nous avons sollicité pour une demande d'interview n'a pas souhaité nous répondre pour le moment.