2500 personnes réunies à Perpignan pour rendre hommage à Samuel Paty

La foule est massive, mais silencieuse. Dans le cortège, très peu de pancartes revendicatives. Les syndicats enseignants qui ont appelé à ce rassemblement n'ont pas amené leurs drapeaux. L'heure est au recueillement.

Marie-Lise est toutefois venue avec une affiche plastifiée représentant une Une de Charlie Hebdo où le prophète Mahomet est caricaturé. "Je ne pensais pas revenir après les attentats de Charlie en 2015. C'est abominable. La liberté d'expression est primordiale. On ne baissera pas les bras" confie la catalane.

Marie-Lise a tenu à défendre la liberté d'expression en brandissant une caricature de Charlie Hebdo. © Radio France - Xavier Ponroy

"Il m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser les caricatures en cours"

Avant de commencer une minute de silence et d'entonner la Marseillaise, Jean-Paul Bareil, secrétaire départemental de la FSU, s'exprime la gorge nouée au mégaphone, appelant au recueillement. Lui-même est professeur d'histoire-géographie, comme Samuel Paty : "C'est notre mission de faire vivre au quotidien la laïcité et la volonté de vivre-ensemble. Ce ne sont plus que ça des sujets difficiles à aborder. Bien sûr qu'il y a un risque d'auto-censure. Mais justement c'est contre ce risque qu'il faut qu'on se mobilise : non l'intégrisme, l'obscurantisme, ne peuvent pas gagner."

Je me suis senti agressé, intimement, dans mon métier - Jean-Paul Bareil, professeur d'histoire-géographie

Abdellilah Mniai, unique professeur d'arabe des Pyrénées-Orientales, se saisit du mégaphone : "Je me sens complètement Samuel Paty. Il n'a fait que son travail. Nous formons les élèves à l'esprit critique d'abord, à être citoyens demain. Je me sens encore plus près de lui, parce que je le dis haut et fort : il m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser les caricatures de Charlie Hebdo en cours" clame l'enseignant, avant d'ajouter combien il était important de ne pas faire d'amalgame, y compris concernant l'enseignement de l'arabe : "Parler de séparatisme et associer la langue arabe est une faute grave".

Tristesse, inquiétude et colère

Dans le cortège, beaucoup d'enseignants du public comme du privé sont venus partager leur tristesse et leur colère. Nombreux sont ceux qui refusent de s'exprimer ouvertement. "J'ai peur de dire des mots trop fort" regrette l'une d'entre elles. "On va parfois au travail la boule au ventre" confie une autre. "On ressent une montée en puissance de l'agressivité de certains parents d'élèves, pas spécifiquement sur ces sujets-là, mais en général" se désole une professeure.