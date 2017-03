26 collégiens de Montalieu-Vercieu de retour du Groenland

C'est une destination peu courante pour un voyage scolaire que viennent de découvrir 26 élèves de 4e-3e du collège "Les Pierres Plantes" de Montalieu-Vercieu. Ils ont passé 8 jours au Groenland.

Ils sont rentrés chez eux, en Nord-Isère, il y a une semaine, le 23 mars. 26 élèves de 4e et 3e du collège "Les Pierres Plantes" de Montalieu-Vercieu ont passé 8 jours au Groenland. Un voyage scolaire loin des classiques Angleterre, Espagne ou Allemagne. C'est précisément sur la côte "est", dans la commune de Tasiilaq, 2000 habitants, qu'a eu lieu ce séjour. On est sur les terres glacées et les plus isolées du pays.

Etude des changements sociaux et climatiques notamment

Au menu de cette semaine : observations des aurores boréales, conduite d'attelage de chiens, découverte des jeux traditionnels groenlandais ou bien encore tir à la carabine et pêche. Les élèves ont également interrogé des locaux qui travaillent au bureau de poste, à l'office de tourisme, etc. pour mieux découvrir leur quotidien. Ces jeunes ont été marqués par l'extrême gentillesse et l'accueil très chaleureux des Groenlandais. Ils ont aussi suivi quelques cours en classe en compagnie des correspondants. Beaucoup ont été frappés par la grande liberté qui existe en classe avec des élèves qui parfois "ne veulent pas faire les exercices". Résultat, les élèves français s'en sont rendus compte "le niveau est très faible par rapport à ici." Mais il faut dire confie Stéphane Calvo, prof d'histoire-géo, "ce n'est que la 2e génération qui suit une scolarité à l'occidentale". Parmi les thématiques que les profs ont voulu travailler, il y a l'environnement et le changement climatique. Avec des Groenlandais qui voient ce changement plutôt de manière positive, car la fonte des glaces leur permet d'aller plus facilement à la pêche.

Venue des correspondants dans un an

Le voyage, les enseignants y réfléchissent depuis 2 ans. Il s'agit d'un jumelage avec le collège de Tasiilaq dans le cadre du programme d'échange Erasmus. Le Tour operator lyonnais "Terres oubliées" est intervenu pour préparer ce déplacement peu banal. Un voyage de ce genre revient à environ 3.000 euros par personne. Impossible à financer sans l'aide du programme Erasmus, des subventions de collectivités locales, d'entreprises, etc. Les parents ont réglé 500 euros. C'est en mars 2018 que les 26 élèves groenlandais seront accueillis en Nord-Isère.

Reportage en compagnie de quelques élèves et de deux enseignants accompagnateurs.