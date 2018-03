Auxerre, France

A la rentrée 2017 , 29 301 élèves étaient scolarisés dans le premier degré. Pour la rentrée 2018 la direction académique prévoit une baisse de 389 élèves. C'est au sud dans l'Avallonnais et le Tonnerrois que les baisses restent plus marquées.

La direction académique nous a communiqué la carte scolaire suivante :

7 ouvertures liées à la démographie

1 poste est attribué à l'école maternelle de Gurgy

2 à l'école élémentaire d'application des Boussicats à Auxerre

1 en élémentaire à Jean Zay à Auxerre

1 à l'école primaire de Paris à Auxerre

1 à la primaire d'Etais-la-Sauvin

1 à l'école élémentaire Pierre Curie à Paron

27 fermetures

l'école primaire de Beine

l'école élementaire de Bleigny-le-carreau

l'école maternelle "La Guillaumée" de Saint-Georges-Sur-Baulche

le regroupement pédagogique (RPI) Coulanges-La-Vineuse/ Escolives

le RPI Ligny-Le-Chatel/ Varennes

maternelle Auxerre Temple

l'école élémentaire Martineau-des-Chesnez à Auxerre

l'école primaire d'Héry

le RPI Champvallon/Villiers-Sur-Tholon/Volgré

l'école primaire de Mézilles

le RPI Courson Les Carrières / Molesmes

l'école maternelle d'Ancy-le-Franc

l'école élémentaire de Vincelottes

l'école élémentaire de Poilly-Sur-Serein

l'école élémentaire de Domecy-Sur-Cure

le RPI Bassou / Chichery / Bonnard

l'école maternelle Anne Franck à Migennes

l'école élémentaire de Looze

le RPI Carisey/ Villiers-Vineux / Jaulges

l'école maternelle Pierre Curie à Paron

l'école élémentaire de Villeneuve-La-Guyard

l'école maternelle La Tour à Villeneuve-Sur-Yonne

le RPI Chigy/ Foissy-Sur-Vanne / Les Sièges

le RPI Courgenay / Saint Maurice Aux Riches Hommes

22 postes concernés par une ouverture dans le cadre du dispositif de CP / CE1 dédoublés :

2 postes à l'école élémentaire Renoir à Auxerre

1 à L'école élémentaire Courbet à Auxerre

Primaire Les Prés Hauts à Tonnerre

L'école élémentaire Les Lices à Tonnerre

L'école élémentaire Marie Curie à Cheny

L'école élémentaire Marcel Aymé à Joigny

L'école élémentaire Saint-Exupéry à Joigny

L'école primaire Garnier à Joigny

L'école élémentaire Gérard Philippe à Migennes

L'école primaire Marcel Pagnol à Migennes

L'école élémentaire Paul Verlaine à Migennes

L'école élementaire Pommier Janson à Saint-Florentin

L'école primaire Pézennec à Saint-Florentin

L'école primaire Aristide Briand à Sens

L’école élémentaire Jules Ferry à Sens

2 postes à l'école élémentaire Paul Bert à Sens

2 postes à l'école élémentaire Champs d'Aloup à Sens

1 à Pierre Larousse à Sens

Ce n'est jamais de gaieté de cœur que nous fermons une école - Annie Partouche Directrice d’Académie

Les parents d'élèves de l'école de Poilly/ serein qui n'ont pas eu de gain de cause sont déçus. La directrice d'académie Annie Partouche explique que _"ce n'est pas de gaieté de coeur "qu'elle ferme une école ._"Je comprends l'émotion des parents et des élus mais ça fait trois ans que nous travaillons avec eux, qu'on leur dit qu'il faut s'organiser avec des communes de proximité comme Noyers ou Chablis . On était prêt à les aider. Aujourd'hui la situation ne permet pas une qualité d'apprentissage sans remettre en cause la qualité de l'enseignante ."

La directrice d'académie Annie Partouche souhaite aussi que les communes rurales s'organisent : "La ruralité doit réfléchir à comment avoir des territoires plus attrayants. Des communes l'ont compris en mettant en place des conventions en se regroupant pour avoir un pôle éducatif. Des maires se sont engagés dans cette réflexion comme à Nitry et Esnon. "