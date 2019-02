29 ouvertures et 18 fermetures de classes prévues en septembre dans les écoles des Pyrénées-Orientales

Les syndicats ont rejeté mercredi cette première version de la carte scolaire présentée par l’inspecteur d’académie. Plusieurs dizaines de parents et d'élus ont manifesté une bonne partie de la journée devant l'inspection. Une nouvelle réunion est prévue le 21 février.

Pyrénées-Orientales, France

L'inspecteur d'académie, Michel Rouquette, a rendu lundi soir sa première copie pour la prochaine carte scolaire des Pyrénées-Orientales : 29 ouvertures et 18 fermetures de classes sont envisagées dans les écoles du départements lors de la rentrée de septembre 2019. Sur les 29 ouvertures prévues, 14 le sont dans le cadre du dédoublement de classes de CE1 dans les écoles REP de Perpignan.

Les syndicats enseignants (SNU IPP et UNSA en tête), dont l'avis n’est que consultatif, ont voté contre cette première mouture. Plusieurs dizaines de parents d'élèves et d'élus se sont rassemblés ce lundi pour tenter de s'opposer à une possible fermeture de classe sur leur commune. Certains ont été entendus (maternelle Saleilles, Espira de l'Agly), d'autres pas (Cabestany, Estagel, Bages, Saint-André, Laroque des Albères). Une nouvelle réunion est prévue le jeudi 21 février à l'inspection académique.

Les 29 ouvertures de classes envisagées

- Maternelles : Toulouges, le Boulou, Millas, Perpignan (Rousseau et Pont-neuf)

- Élémentaires : Canohès, Claira, Thuir (Jaurès), Saleilles, Céret (Picasso), Pia, St-Cyprien (Alain), Ste- Marie, Le Boulou (bilingue), Villeneuve-de-la-Raho

- Les 14 ouvertures REP / REP + à Perpignan : D'Alembert I (3 postes), D'Alembert II (1 poste), JJ Rousseau (2 postes), Fénelon, Coubertin, Romain Rolland, Jordi Barre (2 postes), Pasteur Lamartine, Jean Jaurès et La Miranda (0,5 poste)

Les 18 fermetures de classes envisagées

- Maternelles : Corneilla La Rivière, St André, Estagel, St Laurent de la Salanque (Hugo), Bages, Cabestany (Chaplin)

- Élémentaires : Llupia, Perpignan (Vertefeuille et Zay-Curie), Laroque des Albères, Montescot, St Cyprien (Desnoyers), Villelongue de la Salanque, Saint-Nazairee, Ille sur Têt (Langevin), Le Boulou (en monolingue), Latour de France et St Jean Lasseille.