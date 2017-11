3 000 lycéens à l'université du Mans

C'était l'opération Couralafac ce mardi à l'Université du Mans. 3 000 élèves en première et terminale issus de 39 lycées sarthois et mayennais ont été accueilli sur la journée pour leur permettre suivre des cours, découvrir le campus manceau et les aider dans leurs choix d'orientation.

3 000 lycéens sarthois et mayennais ont arpenté ce mardi le campus de l'université du Mans dans le cadre de l'opération Couralafac. Le principe est d'accueillir sur une demi journée ou une journée les futurs étudiants pour qu'ils puissent se faire une idée plus plus précise des cours à la fac et de la vie du campus.

Une journée découverte à la carte. Chaque lycéen pouvait choisir de suivre un cours magistral en amphithéâtre ou d'intégrer une classe de TD ou TP. Ils étaient par exemple une cinquantaine de lycéens aux côtés des étudiants pour une conférence d'histoire grecque. "C'est génial s'enthousiasme Mia, en terminale au lycée Perseigne à Mamers. Cela nous permet de voir ce que plus tard on va peut peut être suivre comme cours. C'est un autre regard par rapport à ce que l'on a pu nous dire".

30 étudiants en gilet orange guide les lycéens sur le campus de l'université du Mans © Radio France - Julien JEAn

Le contenu et le déroulé des cours, la prise de notes des étudiants directement sur ordinateur ou encore l'acoustique des amphithéâtres, l'expérience est concrète pour ces lycéens qui peuvent ainsi plus facilement se projeter à l'université. C'est ce qu'explique Eric, professeur de mathématiques au lycée Ambroise Paré à Laval : "En accompagnant les élèves de terminale, on se rend compte qu'ils sont un peu perdus et pas forcément prêts pour la fac. Il y a un monde entre le lycée et l'université et cela peut leur faire peur. Ce type de journée, ça ne peut que leur faire du bien et se préparer".

Une trentaine d'étudiants en gilet orange étaient également dispatchés sur le campus pour guider les lycéens. Ces derniers ont pu découvrir les bâtiments administratifs, le restaurant universitaire ou la bibliothèque.

La bibliothèque universitaire © Radio France - Julien JEAN

Même si une journée unique ne peut qu'offrir une vision partielle de l'université, l'expérience est néanmoins jugée positive par ces lycéens qui devront dans quelques semaines faire dix choix d'orientation sur la nouvelle plateforme d'orientation post bac.