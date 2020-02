3,6 millions d'euros pour les cités éducatives dans les quartiers prioritaires à Marseille

Le gouvernement va investir 100 millions d'euros d'ici 2022 pour développer des projets éducatifs dans les quartiers prioritaires en France. Un financement qui concerne 80 cités éducatives labellisées. Ce label vise à fédérer l'ensemble des acteurs de ces quartiers pour renforcer la prise en charge des enfants pendant le temps scolaire et périscolaire. Quelque 3,6 millions d'euros par an seront dédiés aux trois cités éducatives marseillaises : celle de Marseille Nord littoral, dans les 15e et 16e arrondissements, celle de Marseille Malpassé-Corot, dans le 13e, et celle de Marseille centre-ville. Elles regroupent chacune plusieurs établissements scolaires.