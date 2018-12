3 grandes écoles vont ouvrir à Orléans à partir de 2019

Orléans, France

Ces 3 grandes écoles ont un point commun : elles cherchent précisément à quitter Paris pour s'installer dans des villes de province. C'est donc tout naturellement qu'elles ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt lancé début 2018 par la Métropole.

2 écoles vont s'installer dans l'ancien collège Anatole Bailly

La première de ces écoles à arriver à Orléans sera l'ISC Paris, l'Institut Supérieur de Commerce de Paris. Cette école délivre des Bachelor ( niveau Bac +3) dans les domaines du marketing, de la gestion, des finances et des ressources humaines. Elle compte 2.400 étudiants. Sa première promotion à Orléans débutera en octobre 2019 avec une trentaine d'étudiants. Cette école sera installée dans l'ancien collège Anatole Bailly, Rue Jeanne d'Arc et elle partagera ses locaux avec l'ESTP, l'Ecole Spéciale des Travaux Publics. Cette institution parisienne, qui date de 1881, forme des ingénieurs en Travaux Publics, en Bâtiment et en Génie Mécanique. Elle est actuellement en phase de déploiement sur toute la France. Et après Troyes et Dijon, elle lancera sa 1ère promotion à Orléans à la rentrée 2020.

AgroParisTech sur le campus de la Source

La 3ème grande école à venir sur Orléans sera AgroParisTech, qui forme des ingénieurs et managers dans le domaine du vivant et de l'environnement. Elle est déjà présente à Nancy, Reims, Montpellier ou encore Clermont-Ferrand. A Orléans, elle sera installée sur le campus de la Source pour être en lien avec l'Université et les centres de recherches comme le CNRS et l'INRA. Sa première promotion débutera à la rentrée 2020 avec 30 étudiants.



Une aide au démarrage financée par la Métropole

Pour le Président de la Métropole, Olivier Carré, l'arrivée de ces 3 grandes écoles est "un moment historique". Mais, pour les attirer, il a fallu aussi mettre les moyens : " On va les aider à démarrer leur activité. Ce sera une aide _de 2 à 3 millions d'euros par an_. Pour l'instant, seule la Métropole assume cette aide mais j'ai déjà sollicité d'autres collectivités". Ce projet de financement sera présenté ce jeudi soir aux élus de la Métropole. La Métropole s'apprête également à racheter à la ville le bâtiment de l'ancien collège Anatole Bailly. Elle prévoit aussi d'y faire des travaux de rénovation et d'agrandissement soit un investissement total estimé à 20 millions d'euros. Les locaux devront être prêts pour accueillir les 1ers étudiants de l'ISC, à la rentrée 2019.