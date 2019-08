3 questions à Stéphanie Anfray, présidente de la FCPE de Gironde

Gironde, France

France Bleu Gironde : Le cas de Créon (qui paie la totalité des fournitures scolaires aux élèves de primaire à l'exception du cartable de la trousse et du cahier de texte) est-il rare en Gironde ou pas?

Stéphanie Anfray : Aujourd'hui la plupart des communes en Gironde et en France participent à l'achat des fournitures, mais en fait, c'est très inégal d'une commune à l'autre. La loi ne les y oblige pas, donc vous allez avoir des communes comme Créon dont on parle qui vont investir massivement pour que les enfants aient l'intégralité des fournitures gratuites, et d'autres, ou elles prennent simplement en charge les cahiers ou le contenu de la trousse.

Cela ne fait-il pas doublon avec l'allocation de rentrée scolaire?

Alors non, car l'allocation de rentrée scolaire, elle sert aussi à acheter les baskets, le sac... A Créon, d'ailleurs, la mairie l'a bien précisé, le sac, la trousse et le cahier de textes reste à la charge des familles. Et effectivement l'allocation de rentrée reste nécessaire, qui plus est au collège ou au lycée ou là, le coût de la rentrée est encore plus important.

Pourquoi militez-vous à la FCPE pour la gratuité des fournitures?

La gratuité des fournitures et des manuels scolaires est importante pour des questions d'égalité entre les familles, pour que tout le monde ait son matériel à la rentrée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis cela permet d'éviter la concurrence des marques entre les élèves ce qui est une excellente chose selon nous.

Cela évite aussi le problème que connaissent beaucoup de parents des listes à rallonge?

Tout à fait! Depuis quelques années, le ministère publie sur son site une liste des essentiels à avoir pour la rentrée, mais certains enseignants se laissent souvent aller à des listes à la Prévert en matière de fournitures et cela impacte les familles. Le cas le plus flagrant, c'est en SEGPA au collège où les familles ont tous les ans des listes interminables et qui leur coûtent très cher.