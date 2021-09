3 semaines après la rentrée : à Marseille, les enseignants se mobilisent

Un grève ce jeudi dans l'éducation nationale à l'appel de quatre syndicats. FO, Sud, CGT et FSU réclament un "plan d'urgence pour l'éducation". A Marseille, les profs défilent entre la porte d'Aix et la préfecture.

A Marseille, une centaine de professeurs manifestent ce jeudi matin entre la Porte d'Aix et la Préfecture.

3 semaines après la rentrée, les professeurs expriment leur ras le bol. 4 syndicats (FO, Sud, CGT et FSU) demandent un "plan d'urgence pour l'éducation" : une meilleure rémunération, mais aussi plus de professeurs, l'embauche de CPE (conseillers principaux d'éducation), d'accompagnants d'élèves en situation de handicap ou encore de psychologues scolaires très demandés depuis le début de la crise sanitaire. A l'échelle nationale, il manquerait selon les syndicats 90 000 postes dans le 1er degré.

Les enseignants sont du 1er et second degré sont également vent debout contre "l'expérimentation" annoncée par Emmanuel Macron lors de sa venue à Marseille, au début du mois. Cette expérimentation qui prévoit que sur 50 écoles de la ville, les directeurs et directrices d'écoles pourraient recruter et donc choisir leurs adjoints et enseignants. Déja 40 écoles de Marseille des quartiers populaires lancent un appel à Boycott de cette expérimentation.