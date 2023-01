30 000 visiteurs attendus au salon de l'Etudiant qui ouvre ses portes à Rennes ce jeudi, pour trois jours

Les élèves de terminale ont bientôt rendez-vous avec Parcoursup, ils vont faire leurs vœux mercredi 18 janvier. Ce n'est pas toujours évident de se décider entre plusieurs envies, ou parfois simplement de trouver sa voie. Pour aider les lycéens, le salon de l'étudiant ouvre ses portes ce jeudi au parc des expositions de Rennes. L'occasion de "rencontrer les écoles et de poser des questions aux acteurs de l'enseignement supérieur", comme l'explique Pascale Tréguer, responsable des conférences et journaliste à l'Etudiant. L'entrée est gratuite, il faut simplement télécharger une invitation en ligne .

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Combien y a-t-il d'exposants cette année au salon ?

Pascale Tréguer : Le salon fait son plein avec plus de 240 exposants, il y a une représentativité très large de l'offre de formation sur la région Bretagne. Les universités, les grandes écoles, les lycées publics, les lycées de l'enseignement catholique sont là. On a un énorme stand avec donc tous les personnels de l'Education nationale qui se préparent à accueillir plus de 30 000 visiteurs. attendus pour les informer donc sur les formations et les aider dans leurs choix d'orientation.

Qu'est-ce que le salon peut apporter aux lycéens ?

Le salon peut permettre de confirmer leur choix, de leur donner des précisions sur une filière, un diplôme, un établissement de formation et surtout rencontrer de véritables personnes, que ce soit des responsables en formation, des enseignants, des jeunes aussi, avec qui ils pourront échanger en direct pour voir concrètement ce que les contenus des formations leur proposent, et surtout voir si ça correspond à leur projet.

Ce n'est pas forcément simple de comprendre le fonctionnement de Parcoursup, il y a une conférence à ce sujet ce week-end.

C'est surtout pour les parents que c'est très angoissant puisque c'est un outil qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, qu'ils n'ont pas connu, alors que les jeunes, depuis le mois de décembre, peuvent y avoir accès. On va montrer qu'on peut regarder toutes les informations sur les formations puisque avant d'être la plateforme incontournable pour s'inscrire dans le supérieur, c'est surtout une encyclopédie, une mine d'informations qui présente toutes les formations accessibles post-bac.