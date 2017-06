30 collégiens de Haute-Garonne tournent un clip contre le harcèlement

Dans le cadre de la campagne contre le harcèlement scolaire lancée cette année par l'éducation nationale, 30 élèves du collège Elisabeth Badinter de Quint-Fonsegrives ont écrit une chanson et tourné un clip sur cette problématique. Le résultat est très efficace.

On croirait entendre une chanson des Enfoirés. La mélodie est entraînante, le refrain rentre tout de suite dans la tête et surtout, les paroles sont engagées, sur un thème qui malheureusement touche près d'un élève sur dix. Dans le cadre de la grande campagne nationale contre le harcèlement, menée cette année par l'éducation nationale, le collège Elisabeth Badinter a lancé au mois d'octobre ce projet : tourner un clip pour dire non au harcèlement.

La chanson contre le harcèlement Copier

30 élèves de la 6e à la 3e se sont portés volontaire. Ils ont d'abord visionnés plusieurs clips sur ce thème. Leur première idée était d'écrire un rap, mais après de premiers essais pas forcément concluants, et des échanges avec Thierry Gonzalez, le professeur de musique du collège, les élèves se sont finalement lancés dans l'écriture d'une chanson mélodique.

"L'idée c'était d'éviter une chanson triste ou nostalgique"

"Ils ont écrit toutes les paroles et ensuite moi j'ai imaginé une mélodie moderne, qui ressemble à ce qu'ils écoutent, avec un fond un peu électro. L'idée c'était vraiment d'éviter une chanson triste ou nostalgique," explique Thierry Gonzales. En tout, six encadrants du collège ont participé à la réalisation de ce projet. Deux professeurs d'anglais, Mme Ah-Tec et Mme Cauquil ont aidé à incorporer des paroles en anglais, le professeur de technologie M. Fontaine a participé au tournage du clip, monté ensuite par Eva Pelloile, AED au collège. Le tout, supervisé par la CPE de l'établissement.

"J'ai une amie qui a été harcelée et qui a dû changer de collège"

Ces élèves ont pour certains déjà été confrontés au harcèlement scolaire. C'est le cas par exemple de Carla, élève de 4e. "J'ai une amie qui a été harcelée et qui a dû changer de collège. Elle m'a raconté ce qu'elle a subi. Moi je faisais partie du club musique cette année alors je n'ai pas hésité à me lancer dans ce projet et ça m'a plu." Elle aussi élève en 4e, Stella aime particulièrement la fin de la chanson. "Les paroles disent qu'on peut toujours aider quelqu'un dans la difficulté, qu'il faut l'aider pour qu'il puisse se relever."

"Le harcèlement ça peut détruire une vie" Copier

Le site du gouvernement contre le harcèlement scolaire