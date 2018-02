A la rentrée 2018 dans la Manche, on attend 357 élèves de moins. Des effectifs en baisse, mais dans le même temps, on comptera 2 postes d'enseignants en plus dans le département. A priori, un bilan positif, mais les syndicats rappellent qu'en raison du dédoublement voulu par le ministère dans les classes de CP situées en zones d'éducation prioritaire, il y aura en fait de nombreuses fermetures de classe à la rentrée. En attendant un prochain comité technique prévu le 13 mars, et le comité départemental le 16 mars, voici les ajustements prévus à la rentrée.

5 ouvertures de classes :

RPI Auvers-Méautis, Denneville, Granville Lanos, RPI Le parc (Plomb) Tirepied, Tollevast

2 « moyens provisoires » :

Condé/Vire maternelle, Saint Lô (Les Palliers)

7 ouvertures conditionnelles :

RPI Beauchamps-Folligny, RPI Canisy (ST Ebremond- St Martin de Bonfossé), Cherbourg J.Goubert, Equeurdreville Blum, RPI Gefosses Muneville le B., Les Moitiers d’Allonnes, Querqueville les Courlis

29 fermetures de classes :

Barneville-Carteret, Carentan les Roseaux, RPI Carantilly, Cherbourg-Octeville (Les Tournesols), Cherbourg-Octeville (Bayet), Condé/Vire él, Coudeville, Couville, Equeurdreville Mitterand, RPI Feugères-Marchésieux-St Martin d’Aubigny, Graignes, Gratot, La Haye, La Haye Pesnel, Montebourg élem, Mortain Bocage, Moyon, Périers, Quettreville/Sienne, Rauville la Bigot, St Clair sur l’elle, St Hilaire du Harcouet( Lecroisey), St Quentin sur le Homme, Sourdeval, Le Teilleul, Tourlaville (Buisson), Tourlaville Ferry, Valognes Delisle, Villedieu mat.,

+ 2 mesures “annulables” en cas de fusion : Gonneville Le Theil, Equeurdreville (J Macé)

13 fermetures conditionnelles :

Bréhal, Ducey-Les Chéris, Cerisy la Forêt,Cherbourg-Octeville (Doisneau), RPI Hauteville/Mer-Montmartin/Mer, Isigny le Buat, RPI Giéville-Guilbertville, Portbail, Quettetot, St Martin des Champs, St Sauveur le Vicomte, Ste Mère Eglise, Virandeville

11 postes pour le dédoublement de CP (peuvent impacter le PMQC) :

RPI Bourguenolles La Lande d’Airou , RPI Fleury la Blouttière, RPI Feugères Marchésieux St Martin d’A., RPI Montfarville, Périers, Picauville, Quettehou, Réville, Ste Marie du Mont, Ste Mère (Chef du Pont), Ste Mère Eglise, St Vaast la Hougue, Villediieu Rouffigny

3 postes pour le dédoublement CE1 (Rep +):

Cherbourg Hameau Baquesne ( 2 postes) et Hameau Noblet

création d’1 dispositif – de 3 ans :

Avranches P. Mendès France