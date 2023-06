32 degrés dans certaines classes de l'école de la Maladière à Dijon, les profs obligés de faire cours dehors

Malaises, vomissements, saignements du nez : à l'école primaire de la Maladière à Dijon, enfants et enseignants ont de plus en plus de mal à supporter la chaleur dans les salles de classe. "Le matin, à 8h50, il fait déjà 32 degrés dans certaines salles", explique Emma, l'une des représentantes des parents d'élèves. "A partir de 10h, les enfants ne peuvent plus se concentrer à cause de gros maux de tête." En cause, parents et profs avancent des problèmes d'isolation du bâtiment et des rideaux cassés depuis de nombreuses années déjà. "En attendant, nous avons demandé des climatiseurs et des ventilateurs mais cela nous a été refusé."

Des cours sous un arbre

Alors en attendant une réponse de la mairie, certains professeurs ont décidé de délocaliser leurs classes, dans la cour de récréation, sous un arbre. "J'emmène mes élèves à l'ombre avec leur pochette et leurs crayons", nous explique l'une d'entre elles, qui a souhaité garder l'anonymat. "J'essaie de trouver de la fraîcheur mais ce ne sont pas des conditions de travail idéales. Nous sommes proches des autres classes qui travaillent la fenêtre ouverte, alors on doit faire le moins de bruit possible. Autre problème : les enfants s'assoient en tailleur mais sur un bitume brulant car il n'y a pas de la place pour les 25 élèves sous le vieil arbre de la cour." D'autres professeurs choisissent d'aller dans le gymnase pour faire cours, là encore pour trouver un peu de fraîcheur.

Réponse de la mairie

Contacté, l'adjoint au maire de Dijon, délégué à l'éducation, Franck Lehenoff se défend : "nous n'avons jamais été contactés par les parents, ni par les professeurs, ni par la Direction de l'établissement pour ce type de problème. Maintenant que nous sommes au courant, nous allons nous rendre à l'école la semaine prochaine pour faire des relevés et vérifier la température des classes. Si l'école en a besoin, nous leur fournirons des ventilateurs. Je veux que les parents et enseignants sachent que je suis à leur disposition pour me faire remonter justement ce type de problème."