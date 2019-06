Baccalauréat : 36 284 candidats en Normandie

Caen, France

Fini le bachotage ! Les candidats au baccalauréat 2019 planchent ce lundi sur l'épreuve de philosophie. En Normandie, ils sont 36 284 à passer le diplôme. Le plus jeune candidat normand a 15 ans, le plus âgé en a 60. Les épreuves du bac se déroulent dans 212 centre d'examen réparti dans les 5 départements normands. Le ministère de l'Education nationale a mobilisé 8 369 examinateurs et correcteurs dans la région.

Les 36 284 candidats en Normandie :

Seine-Maritime : 15 079

Calvados : 7 542

Eure : 6 144

Manche : 4 813

Orne : 2 706

19 046 candidats sont inscrits pour le bac général, 9 818 candidats au bac professionnel et 7 420 pour le bac technologique. Les épreuves anticipées en classe de première concernent 25 482 normands pour cette session 2019.

Pas que des copies normandes à corriger

Particularité pour l'académie de Caen, elle ne gère pas que des candidats issus des trois départements de l'ex-Basse-Normandie. Des copies du Canada (450), des Etats-Unis (451) et de la collectivité d'Outre-Mer Saint-Pierre-et-Miquelon (56) seront aussi corrigées. Les correcteurs de l'académie de Rouen eux noteront des élèves (1865) du Burkina Fasso, Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal. Les résultats de la session 2019 du baccalauréat seront publiés le 5 juillet prochain, avant le début des épreuves de rattrapage.

à lire aussi Baccalauréat : des syndicats enseignants appellent à une grève de la surveillance le 17 juin

Le bac français avant un tournage de film

Les épreuves anticipées du bac 2019, la jeune calvadosienne Lola Marie s'en souviendra. Actuellement en classe de 1re ST2S (science et technologies de la santé et du social) au lycée Marie Curie de Vire jongle entre les révisions et le texte du prochain film qu'elle tournera. "C'est un long-métrage de Valentin Gilbault, raconte Lola, un film générationnel qui suit un groupe de jeunes en soirée, au lycée..." Le tournage se déroulera en Bretagne à Vannes à partir du 3 juillet quelques jours après le bac que la jeune comédienne aura terminé le 25 en passant l'oral de français.

"J'arrive à gérer les deux, détaille l'adolescente de 16 ans. L'apprentissage du scénario est plus facile. Ça rentre plus vite car ça me passionne. J'ai déjà rencontré les équipes deux fois. Après pour les révisions j'y suis de plus en plus là, donc j'ai un peu mis de côté le scénario. Alors je me force un peu à travailler. Mais une fois que j'en aura fini, je me remettrai dans la peau de mon personnage." Le film sortira en salle en 2020.