378 366 élèves font leur rentrée dans l'académie d'Amiens

C'est la rentrée ! Dans l'académie d'Amiens, de la maternelle au lycée, dans l'enseignement public et privé, plus de 300 000 enfants et adolescents retrouvent le chemin des salles de classes. Une rentrée marquée notamment, dans le primaire par le retour à la semaine de quatre jours.

Finies les vacances ! Ce matin les écoliers, collégiens et lycéens repartent en cours. Dans l'académie d'Amiens, soit dans les trois départements picards de la Somme, l'Oise et l'Aisne, cette rentrée du public et du privé concerne pas moins de 378 366 enfants, adolescents et jeunes adultes. Dans le primaire ces effectifs diminuent. Ils sont 1 537 de moins dont une majorité en classes de maternelle.

La grande majorité de ces élèves sont inscrits dans l'enseignement public. 329 970 au total contre 48 396 qui fréquentent les établissements privés. L'évolution des effectifs n'est pas la même en fonction des départements et des cycles. Si le pré-élémentaire (maternelle) et l'élémentaire perdent des élèves pour des raisons démographiques, le secondaire connaît une hausse mesurée selon les prévisions de l'académie d'Amiens.

Quels changements pour cette rentrée ?

Comme annoncé par le candidat Emmanuel Macron devenu Président de la République, l’Éducation Nationale fait partie des priorités du nouveau chef de l’État et du gouvernement qui met en place plusieurs changements dès cette rentrée 2017. En juin dernier, Jean-Michel Blanquer a annoncé la publication d'un décret permettant aux communes de revenir sur l'une des réformes phares du précédent gouvernement : les rythmes scolaires.

Dans la Somme, 247 communes (sur 379) sont repassées à la semaine de quatre jours soit 62,5% des collectivités, en majorité en zone rurale. Cela représente 22 800 écoliers. A la marge, certaines communes, volontaires pour changer de rythmes n'ont pas pu à cause du transport scolaire ou de la compétence de la communauté de communes sur la gestion des établissements scolaires.

12 élèves maximum par classes de CP dans les zones prioritaires

L'autre principal changement, effectif dès cette rentrée s'appelle le dédoublement. Le dispositif concerne les classes de CP des zones prioritaires dîtes REP +. Dans ces classes, les élèves qui reviennent ce matin ne seront que 12. Si les aménagements n'ont pas pu se faire la parade se nomme "co-intervention". Deux enseignants partagent les cours. 2 instituteurs pour 24 CP. Le ratio est respecté. Dans l'académie d'Amiens 129 classes de CP sont dédoublées dont 46 dans la Somme. 71% des enfants de CP en REP + vont donc rentrer ce matin dans une classe de 12

Si la mesure fait l'unanimité sur le fond (faire progresser des élèves en difficultés) son application est considérée par certains syndicats d'enseignants comme trop hâtive. La question de la bonne entente entre les deux maîtres qui se partageront une classe a également été soulevée.