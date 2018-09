Près de 389.000 élèves font leur rentrée cette année dans l'Hérault

Par Guillaume Roulland, France Bleu Hérault

C'est le jour J dans les écoles, collèges et lycées. L'heure de la rentrée 2018 a sonné. Une rentrée marquée par plusieurs nouveautés: doublement des classes de CP et CE1 en Rep et Rep +, l'interdiction des portables dans tous les collèges et la reconduction du dispositif "devoirs faits".