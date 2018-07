Limousin, France

90,6 % des candidats qui passaient leur baccalauréat général et technologique dans l'académie de Limoges ont obtenu leur diplôme cette année. Ce sont les résultats définitifs dévoilés à l'issue des épreuves de repêchage. Un taux de réussite un peu moins bon que le cru 2017 puisqu'il était de 91 % mais surtout qui continue de régresser depuis 2014 puisque cette année là 92,4 % des candidats avaient été reçus.

La Corrèze fait un peu mieux que la Haute-Vienne

Par département les candidats de la Corrèze sont 91 % à avoir décroché leur diplôme contre 90,5% en Haute-vienne et en Creuse. Concernant cette fois le bac général, Si on note une progression dans les séries L et ES en revanche la série S (scientifique) régresse de plus d'1 point par rapport à l'année précédente mais ça reste la série où l'on obtient les meilleurs résultats. Parmi les autres faits marquants de cette session 2018 un taux de réussite de 100 % dans la série hôtellerie.

Il y a le baccalauréat ... mais aussi le brevet des collèges

Dans le même temps que le baccalauréat, les résultats du brevet des collèges viennent de tomber. Et là aussi le taux de réussite est en baisse dans l'académie de Limoges il atteint cette année 86,8 %. C'est 1,4 point de moins que la session précédente mais là c'est en Haute-Vienne que les jeunes candidats ont le mieux réussi.