Quatre nouveaux collèges du Béarn labellisés "bio" pour leurs cantines

Le département des Pyrénées-Atlantiques leur a décerné le label lors du forum "Manger bio et local" qui se déroulait à Salies-de-Béarn. Ces établissements de Pau, Monein, Lescar et Orthez proposent au moins 20% de bio à leurs élèves. Ils rejoignent sept autres établissements béarnais.

C'est un phénomène qui est assez nouveau : les collèges se mettent au bio. Il y a encore une quinzaine d'années, les élèves n'en voyaient guère la trace dans leurs assiettes. Mais depuis quelques temps, les établissements "verdissent" leurs plats. Ils sont aujourd'hui 11 collèges en Béarn à être labellisés "établissement bio engagé" par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Exemple d'un dessert "bio" imaginé par le chef-cuisinier du collège Simin Palay à Lescar © Radio France - Thomas Biet

Les quatre petits derniers sont Daniel Argote (Orthez), Jean Sarrailh (Monein), Marguerite de Navarre (Pau) et Simin Palay (Lescar). Ils proposent à leurs élèves au moins 20% de bio sur l'ensemble des repas servis dans l'année. Premier produit concerné : les fruits et légumes. A Marguerite de Navarre, 100% des fruits et 80% des légumes sont bios. 90% sont frais. Certains surgelés car bio ne veut pas nécessairement dire local. Son chef-cuisinier, Jean-Pierre, explique cette évolution : "Au départ, on s'est dits comme tous les cuisinier, ça va être compliqué. En fait, c'est juste une question de volonté, une organisation et une autre manière de penser".

Rupture de stock d'épinards...

Bio aussi à Jean Sarrailh où Natacha, cheffe en cuisine, prend plaisir à cuisiner frais : "J'adapte mes menus par rapport à ce que me propose mon fournisseur. A partir d'un certain nombre de produits. C'est mon métier de base de travailler les produits frais donc c'est un plaisir de le faire et puis on a de bons retours des élèves. La dernière fois, j'ai essayé des épinards frais et bios, tout est parti !"

...mais les frites restent une institution !

Une autre manière de cuisiner qui nécessite un peu d'anticipation. Jacques est le cuisinier de Simin Palay à Lescar : "Je préviens mes fournisseurs de viande 30 à 45 jours à l'avance pour être sûr d'en avoir. Et eux ils sont contents car ils savent que j'ai un besoin important". Même si cela occasionne un léger surcoût, le principal lui laisse carte blanche ou presque. Alors un collège 100% bio un jour en Béarn ? "Possible techniquement, lance Philippe le chef-cuisiner de Daniel Argote à Orthez, mais financièrement intenable". Lui raconte que les élèves entre 11 et 14 ans ne sont pas forcément les plus concernés par le bio. Les parents n'ont plus d'ailleurs. Pas tous en tout cas : "Leur priorité, c'est avant tout que les enfants mangent bien". Jean-Pierre, son collègue de Marguerite de Navarre préfère en rire : "Bien sûr que les élèves sont ingrats, c'est l'âge ! Et on leur sert quand même de temps en temps des frites ou du poisson pané!"