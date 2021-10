Université de Corse : "l'Alma mater" indispensable "au développement" de l'île fête ses 40 ans

Une "Alma mater" qui "contribue au développement" de la Corse. Ce sont les mots choisis par le président de l'Université de Corse, Dominique Federici, pour fêter les 40 ans de l'institution ce 26 octobre.

Devant un parterre de quelque 250 anciens et actuels étudiants, professeurs mais aussi chefs d'entreprise, l'équipe de direction de l'Université de Corse et des élus, dont le maire de Corte Xavier Poli et le président du Conseil exécutif Gilles Simeoni, ont prononcé une série de discours officiels afin de souligner l'importance de l'institution pour le rayonnement de l'île. Ce rayonnement passe notamment par la recherche universitaire, "qui a un lien fort avec le territoire et ses besoins", souligne Vanina Pasqualini, vice-présidente de la commission de la recherche. "Il y a les études faites sur le changement climatique, la gestion de l'eau ou encore la lutte contre les incendies", précise-t-elle.

Le président de l'Université de Corse Dominique Federici prononce un discours pour les 40 ans de l'institution, le 26 octobre 2021. © Radio France - Margot Turgy

Préserver le patrimoine et favoriser l'emploi

L'Université de Corse met aussi un point d'honneur à préserver le patrimoine linguistique. En effet, "peu importe la filière dans laquelle on est, on a accès à des cours de corse", souligne Marina Branca, doctorante contractuelle en langue et culture corse et membre du syndicat étudiant Cunsulta di a Ghjuventù Corsa. "Cela permet de nous ouvrir sur un tas d'autres langues et d'avoir accès à plein d'autres réalités et mondes culturels", insiste-t-elle.

Quelque 250 personnes ont assisté à la cérémonie officielle pour les 40 ans de l'Université de Corse, le 26 octobre 2021. © Radio France - Margot Turgy

L'Université de Corse contribue également au développement du tissu économique de l'île : 400 de ses 4.800 étudiants suivent une formation en apprentissage. Sébastien Simoni, qui dirige l'entreprise GoodBarber, spécialisée dans la création d'applications pour smartphones, le confirme : "S'il n'y avait eu pas de formation en informatique à l'Université de Corse, nous n'aurions pas installé notre société ici". Le chef d'entreprise forme aujourd'hui deux apprentis de l'Université, et emploie une vingtaine d'anciens étudiants.

