40% des étudiants en 2e année de pharmacie manquent à l'appel à Toulouse, une désaffection inédite

"C'est du jamais vu", résume le doyen de la faculté de pharmacie de Toulouse, Daniel Cussac. Quelque 64 des 140 places en deuxième année ne sont pas pourvues. Les amphithéâtres sont clairsemés, et le premier étonné c'est bien le doyen : "Je pense que les jeunes ne connaissent pas l'étendue de toutes les professions à laquelle mène cette formation." Toute l'organisation a dû être revue à la rentrée pour s'adapter à l'anormal petit effectif.

La faute aussi pour certains, à la nouvelle réforme. Depuis deux ans, le concours PACES, très sélectif, a été supprimé, l'accès est maintenant ouvert aux étudiants en licence avec une option "accès santé". La sélection s'est compliquée, et les bacheliers ne s'y retrouveraient plus.

La crise sanitaire et l'image du rôle qu'ont eu les pharmaciens y sont aussi pour quelque chose. C'est en tout cas l'avis de Valentine de Saurille, étudiante en 4e année. "Ça ne se réduit évidemment pas à faire des tests Covid toute la journée, même si ça a été le cas pendant un an. Même le pharmacien d'officine ne se réduit pas à donner un médicament sur une ordonnance. Il y a tout le conseil qui va avec."

Mission : créer des vocations

Bruno Julia est pharmacien à Lherm et président Midi-Pyrénées de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine. Il ne s'explique pas ce manque d'étudiants en pharmacie, un véritable "paradoxe" pour lui. "Notre métier n'a jamais autant évolué depuis ces quatre ou cinq dernières années."

"Aujourd'hui nous pouvons prendre en charge à l'officine des patients chroniques, des patients aigus, détaille-t-il. On a testé, vacciné… Demain on va pouvoir vacciner les enfants et les adultes sur de nombreuses vaccinations. Le pharmacien a permis pendant la pandémie de renouveler les traitements pendant la crise et quand les cabinets étaient fermés. Malgré tout, on a une certaine désaffection, mais il ne faut pas faire dans le catastrophisme. Les facultés ont connu un fonctionnement particulier, nous n'avons pas pu aller vers les étudiants pour leur expliquer ce qu'étaient les études de pharmacie, il va falloir communiquer."

Le doyen et les syndicats de pharmaciens espèrent que cette année restera exceptionnelle, pour que le manque de pharmaciens ne se creuse pas plus.