400 enfants chantent pour les 80 ans du Petit Prince à Caraman, près de Toulouse

Le Petit Prince n'est plus tout jeune. Le héro créé par Saint-Exupéry vient même d’avoir 80 ans. Mais il émerveille encore toutes les générations. La preuve avec ce spectacle chanté qui va réunir plus de 500 spectateurs cinq soirs de suite dans le centre culturel de Caraman. Trois écoles ( Lanta, Caraman et Auriac) et deux collèges du secteur ( Saint-Pierre-de-Lages et Caraman ) ont participé à l'opération. Les jeunes ont créé les décors. Un avion rouge, construit par l'école de Lanta, trône notamment sur la scène.

Dessine moi un mouton

Les enfants ont surtout appris les chansons écrites par Jean-Noël Sarrail qui a créé et produit le spectacle via l'association Clair de Terre. Ce professeur de musique à l’université Jean Jaurès (qui a aussi travaillé à la Cite de l'Espace pendant de longues années) lie avec ce spectacle ces deux passions : la musique et le ciel. Il a créé 23 chansons publiées dans un livre musical en 2019. Douze sont reprises dans le spectacle où tous Les jeunes, tous habillés en bleu clair avec un foulard jaune autour du cou, prennent plaisir à donner vie au Petit Prince.

23 juin pour le grand public

Le spectacle à lieu dans le centre culturel Saint-Exupéry de Caraman, un lieu évidemment qui n’a pas choisi au hasard par l'artiste. Il existe seulement deux centres culturels qui portent ce nom en France. Cinq représentations vont être donnes en tout mais une seule sera ouverte au grand public le 23 juin. En plus, des expositions, notamment sur Saint-Exupéry, sont visibles tout le week-end gratuitement à la Halle. La sixième représentation se déroulera à l’Envol des Pionniers, le 29 juin pour l’anniversaire de Saint-Exupéry.

Les enfants ont construit les décors. © Radio France - SM