400 enfants ukrainiens font leur rentrée dans la Loire, c'est le cas à Régny dans le Roannais

Depuis le printemps, Régny, commune de 1.500 habitants au nord de la Loire accueille des réfugiés venus d'Ukraine. En cette fin d'été, huit familles originaires d'Ukraine vivent sur place. Ce jeudi 1er septembre, leurs enfants iront aussi à l'école ou collège comme les petits régnycois. Ils sont une douzaine d'enfants et d'adolescents ukrainiens scolarisés à Régny, mais au total dans la Loire ce sont quelques 400 jeunes réfugiés qui font leur rentrée.

Se changer les idées et retrouver une vie normale

C'est le cas des enfants d'Elona. Elle est arrivée en avril dernier depuis Kiev avec son mari et ses deux enfants Daniel, l'ainé et Lek, le cadet. Daniel va faire sa rentrée au lycée à Roanne. Lek va lui prendre le chemin de l'école de Régny. Il a déjà été scolarisé quelques semaines en fin d'année. Pour cette maman il est important que les enfants retournent à l'école, reprennent un rythme de vie normal. "On ne sait pas quand on va rentrer" confie-t-elle. C'est vrai que les enfants ne peuvent pas oublier la guerre, mais l'école peut aider à se changer les idées, se faire des amis, ne pas trop penser au pays "j'espère qu'il va vivre grâce à ça. Il va faire du sport, il va faire ses études à l'école, il va rencontrer de nouveaux amis en France" explique Elona à propos de Lek.

La sociabilisation avant les apprentissages

La sociabilisation, c'est le mot clé des enseignants à l'école de Régny notamment de Christelle. Cette institutrice a déjà reçu en fin d'année scolaire de jeunes enfants refugiés ukrainiens. Sa priorité ? Leur créer un espace tranquillisant et encadrant. "Je dirais que l'apprentissage du français ou des mathématiques, c'est la cerise sur le gâteau ! C'est leur faire une petite bulle où même si ce n'est pas leur école, ce n'est pas leur langue, ce n'est pas leurs copains, et bien c'est quand même quelque chose qui est de leur âge, de leur environnement, de leur vie la plus normale possible" développe l'enseignante.

Avant même les apprentissages, Christelle cherche à créer une bulle encadrante et réconfortante pour ses jeunes élèves réfugiés. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Elle ne va pas chercher les histoires personnelles de ses jeunes élèves mais elle se tient à leur disposition quand elle sent le besoin d'en parler. "L'idée c'est vraiment : ok, tu as vécu plein de choses avant, il s'est passé plein de trucs, tu n'es pas dans ton pays mais là, ici, maintenant tu vas être tranquille et on ne te demande rien d'autre que de jouer à ce jeu, faire cet exercice de mathématiques. voilà !" développe Christelle. Le plus dur explique-t-elle c'est de vivre avec eux au jour le jour puisque personne ne sait quand les enfants repartiront de France, ni même de la commune. Impossible donc de prévoir une progression, l'enseignante se focalise donc sur l'oral et sur l'adaptation des enfants.

Un enrichissement mutuel

C'est une tradition à Régny d'accueillir rappelle le maire Jean-François Dauvergne pour qui c'est une fierté, et la juste application des valeurs républicaines. Ainsi, avant les réfugiés ukrainiens, la commune a pris sous son aile des réfugiés syriens. À l'école sont aussi accueillis des enfants de demandeurs d'asiles. L'équipe enseignante connaît donc la problématique des élèves étrangers, et notamment allophones, c'est-à-dire dont le français n'est pas la langue maternelle.

Le maire de Régny, Jean-François Dauvergne, et son adjointe Fabienne Montel. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

De son côté l'adjointe à l'éducation Fabienne Montel estime que c'est une richesse pour les jeunes de Régny. "Pour les enfants de ma commune c'est une réelle satisfaction de pouvoir aussi échanger avec d'autres enfants d'un pays étranger, d'un pays en guerre. Les enfants de la commune savent aujourd'hui accueillir les enfants qui sont différents d'eux" commente-t-elle .

Dans la Loire, ce sont 400 petits Ukrainiens qui font leur rentrée ce jeudi 1er septembre 2022.