Parcours Sup : 400 bacheliers de l'académie de Reims sans solution pour la prochaine rentrée universitaire

Y aura t-il des bacheliers qui resteront sur le carreau la rentrée prochaine ? 400 d'entres eux, issus des filières bac général et bac technologique se retrouvent sans solution à ce jour. La faute à un taux d'admission trop important au baccalauréat avec une admission moyenne de 96% selon les académies. « Nous avons des tensions sur certaines filières, en économie-gestion, en droit, en STAPS, dans les filières médicales et la psychologie » constate Guillaume Gellé, président de l'université Reims Champagne Ardenne.

Pour ne pas laisser ces bacheliers sans formation, l'université prévoit d'accompagner les lycéens vers d'autres sites ou de proposer des diplômes sur une année : « Il nous reste des places disponibles sur les campus de Troyes et Charleville-Mezières, on peut aussi proposer des nouveaux diplômes et réorienter ensuite les étudiants dans la filière de leur choix » explique Guillaume Gellé. L'équation est complexe mais il s'agit d'accompagner au mieux les étudiants qui feront le choix de l'université.

Pas assez de moyens humains

Cette augmentation importante du nombre d'étudiants qui frappent aux portes de l'université de Reims Champagne Ardenne pose aussi des problèmes en terme d'effectifs : Pousser les murs ne suffit pas. « Il est difficile de trouver, en juillet, des enseignants, des vacataires qui seront disponibles en septembre prochain » . Pour le président de l'université Reims Champagne Ardenne, Guillaume Gellé, on est arrivé aux limites du système Parcours Sup : « Chaque année, on essaye de créer des places supplémentaires mais maintenant toutes les filières sont pleines, ce sont des groupes supplémentaires dont on a besoin. mais face à cela, il nous faut des ressources humaines permanentes, des personnels, des enseignants contractuels, des vacataires et il est parfois difficile d'en trouver dans certains secteurs. » Se pose aussi la question des infrastructures. Et Guillaume Gellé ajoute qu'en STAPS par exemple, "on a besoin d'avoir des accès à des piscines, à des gymnases et là il y a une telle tension que cela devient impossible. C'est un plan pluriannuel du développement de ces filières qui doit être engagé."

En 2019, 25 400 étudiants étaient inscrits à l'université Reims Champagne Ardenne. Ce mois de juillet, en France, ce sont 48 000 bacheliers qui sortent des lycées, l'équivalent de deux universités!