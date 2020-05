41 écoles supplémentaires vont rouvrir à Toulouse dès le 25 mai

68 écoles sur les 206 que compte la ville de Toulouse ont déjà rouvert leurs portes. 41 écoles supplémentaires accueilleront les élèves dans la semaine du 25 mai. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc et le recteur de l’Académie de Toulouse Benoit Delaunay annoncent dans un communiqué commun la réouverture de 53 % des écoles toulousaines le 25 mai et la totalité au 1er juin.

Un déconfinement progressif

« La période de reprise est essentielle pour renforcer la relation avec les élèves comme avec leur famille, notamment pour ceux qui se sont éloignés de l’École pendant la période de confinement. Cette reprise progressive permet, dans un premier temps, de concentrer les efforts sur deux moments clés dans le parcours des élèves : les classes de grande section de maternelle et de CP afin de renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux dès le plus jeune âge ; la classe de CM2 pour consolider les connaissances, les compétences et l’autonomie de l’élève avant l’entrée au collège. Parallèlement, le dispositif de continuité pédagogique, mis en place depuis le mois de mars, a vocation à se poursuivre de manière complémentaire pour tous les élèves concernés » ajoute le communiqué conjoint de la mairie et rectorat.

Parmi les 41 écoles ouvertes le 25 mai, 23 seront en éducation prioritaire, ce qui fera passer le nombre de REP et REP + ouvertes à 73%. D’autre part, les ouvertures seront réparties sur tout le territoire de la commune en respectant la parité entre les maternelles et les élémentaires.

La liste des 41 écoles

Lakanal élémentaire et maternelle

Falguière élémentaire et maternelle

Amidonniers maternelle et élémentaire

Pierre et Marie Curie élémentaire et maternelle

Negreneys maternelle

Niboul maternelle et élémentaire

Michoun élémentaire ; Michoun A maternelle ; Michoun B maternelle

Daste maternelle et élémentaire

Jean-Moulin maternelle

Dauriac maternelle et élémentaire

Oustalous maternelle et élémentaire

Molière maternelle et élémentaire

Ronsard maternelle et élémentaire

Littre maternelle et élémentaire

Bourliaguet élémentaire

Lardenne maternelle et élémentaire

Ferdinand-de-Lesseps maternelle et élémentaire

Jean-Galia maternelle

Héritier élémentaire

Triolet maternelle et élémentaire

Bastide élémentaire

Victor-Hugo élémentaire

Les Pinhous maternelle

Paul-Bert maternelle et élémentaire.