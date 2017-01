490 postes d'enseignants supplémentaires en Nord Pas de Calais

Avec 490 postes d'enseignants créés dans l'académie de Lille à la rentrée de septembre 2017, le Nord-Pas de Calais est la région la mieux dotée (hors Ile-de-France). C'est bien... mais pas suffisant, disent les syndicats.

Le ministère de l'éducation nationale parle "d'effort sans précédent". Pour la prochaine rentrée scolaire, pour l'année 2017-2018, 8700 postes d'enseignants vont être créés partout en France. L'Académie de Lille est celle qui sera la plus dotée. 490 professeurs supplémentaires seront nommés dans les écoles, les collèges et les lycées.

C'est le premier degré, c'est à dire les écoles maternelles et élémentaires , qui sera privilégié avec 300 postes en plus alors que le nombre d'élèves baisse. Le ministère veut renforcer les moyens sur les apprentissages de base, et généraliser le dispositif "plus de maîtres de classes" dans les zones d'éducation prioritaires, ce qui permet de prendre les enfants en petits groupes. On ne sait pas encore comment seront répartis les 190 postes restants, entre collèges et lycées, dont les effectifs augmentent. Mais le collège sera sans doute plus généreusement doté, car là encore le ministère veut afficher sa volonté d'accompagner la réforme mise en place cette année.

Encore des classes à plus de 35 élèves

Les syndicats saluent ces créations de postes mais ils soulignent le fait que l'académie a vécu 15 ans de baisse constante du nombre de postes, leur nombre est reparti à la hausse depuis 2012. Karine Boulonne, secrétaire académique du SNES-FSU dénonce par exemple les classes de 35, élèves voire plus dans la lycées de la région. Et des postes vacants de plus en plus nombreux.

Reste à savoir si les 490 postes créés seront pourvus dès la rentrée. Le métier d'enseignants connaît actuellement une vraie crise des vocations.Au niveau national 1500 postes de remplaçants vont être créés, notamment pour permettre aux enseignants de partir en formation, sans que les élèves soient pénalisés.