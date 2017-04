4e concours "Non au harcèlement" : le collège Baptiste Bascoulergue de Saint-Gervais-d'Auvergne récompensé

L'académie de Clermont-Ferrand vient de remettre les prix au concours national "Non au Harcèlement".Pour cette 4e édition, 41 productions ont été envoyées, des affiches et des vidéos, le double de l'an dernier.

Le harcèlement est un fléau pris de plus en plus au sérieux dans les écoles et lycées. L'académie de Clermont-Ferrand, vient de remettre le prix coup de coeur au concours national "Non au harcèlement". Bravo au collège Baptiste Bascoulergue de Saint-Gervais-d'Auvergne qui s'est vu remettre un chèque de 1000 euros pour la meilleure affiche.

L'affiche coup de coeur académique du collège Baptiste Bascoulergue de Saint-Gervais-d'Auvergne © Radio France

Le collège Baptiste Bascoulergue s'est distingué à double titre puisque une autre de ses affiches a été choisie pour participer à la sélection nationale.

200 lycéens ambassadeurs dans l'académie.

Pour prévenir le harcèlement, l'académie de Clermont-Ferrand forme des ambassadeurs. 200 lycéens sont chargés de prévenir et de signaler les cas éventuels.L'an dernier, moins de 20 cas ont été signalés dans l'académie. Pour se renseigner sur le phénomène, un site internet existe et un numéro vert le 30 20, permet aux enseignants, aux élèves et aux parents de poser toutes les questions utiles. Le palmarès complet est a retrouver sur le site de l'académie de Clermont-Ferrand.