5 000 masques inclusifs distribués dans les établissements privés de Lorraine

L'association de parents d'élèves APEL offre des masques inclusifs aux écoles, collèges et lycées privés de l'académie Nancy-Metz. La distribution a débuté avant les vacances de Noël, elle se poursuit en ce mois de janvier.

Jennifer Lang, Sylvie Lassymakone et Karine Thomas

Voilà un cadeau très utile pour de nombreux élèves et enseignants. L'APEL, l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre de Lorraine, distribue des masques inclusifs aux établissements scolaires catholiques de la région. Ces masques, dont une partie est transparente, facilitent les apprentissages pour les tout petits ou les élèves à besoin particulier comme les malentendants ou les enfants autistes.

Karine Thomas, assistante éducative en maternelle à l'école Saint-Pierre à Nancy, le constate : "Ils regardent beaucoup les lèvres. Si je souris, si je fais des mimiques, pour eux, c'est beaucoup mieux. Et même pour nous. Moi, par exemple, quand je travaille avec ma maîtresse, si je ne vois pas sa bouche quand il y a du bruit, je lui fais répéter."

70 masques ont été offerts à l'établissement qui accueille 200 enfants en maternelle et primaire. "C'est vraiment utile pour la lecture labiale, la lecture des émotions aussi", souligne la chef d'établissement Sylvie Lassymakone.

Les masques inclusifs distribués sont fabriqués par APF Entreprises à Ludres (Meurthe-et-Moselle) © Radio France - Cédric Lieto

3 000 de ces masques inclusifs - fabriqués par APF Entreprise à Ludres qui fait travailler des personnes en situation de handicap - ont été distribués avant les vacances de Noël dans les 62 écoles privées de Lorraine, ce qui représente un coût de 20 000 euros pour l'APEL. "On a eu des retours très positifs avec beaucoup de mercis", note Jennifer Lang, présidente de l'APEL Lorraine.

La distribution d'environ 2 000 autres masques va reprendre en ce mois de janvier pour les collèges et lycées privés. "Pour poursuivre nos dotations, on a envoyé un petit questionnaire aux établissements en demandant les besoins spécifiques des professeurs, de langue notamment, des accompagnants et des élèves", précise Jennifer Lang.

De son côté, le rectorat indique que 11 900 masques inclusifs ont été livrés aux élèves et aux personnels dans l'académie Nancy-Metz. Ils ont été répartis selon les besoins exprimés dans les établissements publics et privés.