5 communes du Gard obligées de rouvrir leurs écoles

Les communes de Cornillon, Domessargues, Le Martinet, Moulézan et Saint-André-de Valborgne obligées d'ouvrir leurs écoles. Décision du tribunal administratif de Nîmes. Il avait été saisi par le préfet du Gard pour atteinte immédiate au droit à l'éducation et à l'instruction.

Le tribunal administratif de Nîmes suspend ce mardi les arrêtés de fermeture des établissements scolaires pris par les communes de Cornillon, Domessargues, Le Martinet, Moulézan et Saint-André-de Valborgne. Ces 5 communes estimaient ne pas être en mesure de respecter le protocole sanitaire mis en place par l'Education nationale pour accueillir correctement les élèves. Les maires estimaient en plus ne pas avoir les moyens humains ni financiers pour cette réouverture. Pour le préfet du Gard, il s'agissait d'une atteinte au droit à l'éducation et à l'instruction. Le 5 juin, une procédure de référé liberté était donc engagée. Après examen, le juge a suspendu par ordonnance les décision de ces 5 communes. Il ordonne aux maires d'assurer l'ouverture et le bon fonctionnement de leurs écoles pour le 15 juin. Ils ont 15 jours pour faire appel devant le conseil d'Etat.

Deux nouveaux référés déposés

Depuis, deux nouveaux référés liberté ont été déposés contre les communes de Cendras et Saint-Michel-d'Euzet. La commune de Cendras retirant sa décision, le préfet s'est désisté. Le contentieux de Saint Michel d'Euzet sera examiné à l'audience de ce mercredi.