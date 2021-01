50 000 élèves normands bientôt testés au coronavirus, pourquoi faire ?

En visite dans une école de la Manche, la rectrice de Normandie, Christine Gavini-Chevet annonce que l'académie devrait représenter environ 5% du million de tests Covid à réaliser dans les établissements scolaires avant la fin du mois de janvier. Soit environ 50 000 tests à mener rapidement dans la région.

Une photographie à un instant T

Avec cette annonce, plusieurs interrogations restent sans réponse. "C'est sûrement une très bonne chose d'organiser un dépistage massif, estime Claire-Marie Féret, secrétaire académique du SNES-FSU en Normandie. Mais j'ai un peu l'impression d'un coup d'épée dans l'eau. On teste tout le monde, et puis ?"

Même réaction de Joël Delhopital, secrétaire dans la région du syndicat des personnels de direction d'établissements scolaires, et proviseur au lycée Decrétot à Louviers : "Pour être efficace, c'est une opération qui doit être menée à intervalles réguliers. On sait qu'un test est une photographie à un instant T."

Pour Claire-Marie Féret, se pose aussi la question de la participation des élèves à ce type d'opération : "On verra bien, mais on sait que les élèves ont peur de ce test, qu'ils n'ont pas spécialement envie de le faire. Il doit y avoir une autorisation parentale pour les mineurs, et certaines familles n'ont pas très envie d'être cas contacts et confinées si leur enfant est positif..."

Priorité au vaccin

Jean-Charles Hagnéré, lui, est le secrétaire du syndicat UNSA en Seine-Maritime. Pour lui, avant les tests, une priorité : vacciner les enseignants. "Les enseignants sont des personnels exposés, d'autant plus maintenant que l'on sait que les enfants peuvent être des vecteurs du virus. Alors, oui, les inquiétudes sont grandissantes chez les enseignants."

Un vaccin en priorité, pour éviter les fermetures d'écoles, "un fiasco au premier confinement", selon Claire-Marie Féret, une "option inenvisageable" pour Jean-Charles Hagnéré, qui précise : "Il ne faut surtout pas retrouver les dégâts de l'année dernière, notamment sur les élèves les plus en difficulté..."

D'abord évoqué en mars, la vaccination des enseignants devrait avoir lieu au mois d'avril, au mieux.