50 enseignants de l'IUT Montpellier-Sète démissionnent de leurs tâches administratives

Un mouvement de grogne général touche les IUT partout en France et notamment à Montpellier-Sète ou sont scolarisés 900 étudiants. Ce jeudi, 40 de ces 50 enseignants ont remis leurs lettres de démission administrative. Un nouveau régime de prime est entré en vigueur en 2021 mais seuls les enseignants chercheurs en bénéficient. Les enseignants du secondaire affectés dans le supérieur eux ne bénéficient pas de l'augmentation, un différentiel de 3200 euros par an.

"Une prime doit être liée à la mission pas au statut"

Cela fait plusieurs mois que les enseignants protestent sans être entendus. Ils passent donc à la vitesse supérieure.

"Un enseignant chercheur va faire son enseignement et sa recherche et aura 6 400 € de prime par an alors que l'enseignant va faire son enseignement qui est quand même doublé par rapport à celui d'un enseignant chercheur puisqu'il ne fait pas de recherche. Donc il va faire son enseignement et n'aura que 3 200 € de prime. Pendant 30 ans, on avait la même prime*. Aujourd'hui, nos collègues qui font le même métier et qui n'ont pas changé de métier depuis vont avoir une prime deux fois supérieure à la nôtre. Donc on se sent un peu les oubliés de ce nouveau régime de primes*" explique Bertrand Gélis, animateur du collectif 384 et chef de département à l'IUT Montpellier-Sète.

"Une prime doit être liée à la mission et non pas au statut. C'est à dire que si à un moment donné, deux collègues font le même travail, ça paraît quand même surprenant qu'ils n'aient pas la même prime" ajoute Gilles Frontin directeur adjoint de l'IUT, partie prenante dans le mouvement.

Certains emplois du temps ne seront pas réalisés

"Les enseignants qui ne font pas de recherche ont des tâches très chronophages par ailleurs, ils font par exemple du suivi adapté pour certains étudiants ou répondent aux parents inquiets" renchéri Bertrand Gélis

Conséquence de cette grève administrative, certains emplois du temps ne seront pas réalisés, et certains recrutements de vacataires non plus pour la rentrée. "On ne sait pas comment on va s'organiser" reconnait Mateo Carranza, directeur de l'IUT.

"Nos étudiants vont se retrouver sans amphi de rentrée, sans emploi du temps sans professeur pour leur expliquer le fonctionnement de l'IUT. La machine va forcément se gripper en septembre. Ce n'est pas notre objectif, mais malheureusement, on est contraint d'essayer ce mode de communication là puisque beaucoup de choses ont été essayées avant et malheureusement, elles sont restées vaines." expliquer Bertrand Gélis.

Cette grève administrative n'affectera cependant pas l'organisation de Parcoursup. (plateforme Web destinée à recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur)