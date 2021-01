5000 étudiants de Le Mans Université sont concernés par le retour en cours par groupe de dix

Le Mans Université travaille depuis la rentrée de janvier au retour par groupe de dix des étudiants.

Les 12.000 étudiants de Le Mans Université ont repris les cours ce lundi mais toujours à distance. Ils reviennent dans les amphis de la faculté seulement pour passer les examens et pour les cours de travaux pratiques mais uniquement par groupe de 10. Au Mans, cela devrait concerner près de 50% des effectifs.

Les 12.000 étudiants de Le Mans Université ont repris les cours mais toujours à distance. Ils reviennent dans les amphis de la fac seulement pour passer les examens et pour les cours de travaux pratiques © Radio France - Christelle Caillot

Une nouvelle organisation qui va prendre du temps.

La mise en place de ce nouveau protocole sanitaire avec des groupes de dix va prendre du temps. Selon Anne Désert, la vice-présidente de l'université, chargée de la formation et de la vie universitaire, cela pourrait commencer dès la semaine prochaine. Il faut d'abord recenser les étudiants prioritaires. Cela concerne, les premières années, les étudiants en situation de handicap, ou encore les étudiants étrangers... Au total, c'est près de 50% des 12.000 étudiants qui peuvent être concernés. L'université va les contacter pour savoir s'ils veulent revenir ou pas en présentiel. Après, il faudra organiser ces groupes par filière et éviter au maximum et les mouvements et les échanges dans les différents cours.

Anne Désert, la vice-présidente de Le Mans Université chargée de la formation et de la vie scolaire © Radio France - Christelle Caillot

À réécouter : l'interview de Anne Désert, la vice-présidente de Le Mans Université