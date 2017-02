52 postes d'enseignants en plus à la rentrée de septembre en Indre-et-Loire

La direction académique d'Indre-et-Loire vient de boucler sa carte scolaire pour la rentrée de septembre 2017. 52 postes d'enseignants seront créés dans le département. Au moins 24 classes vont être ouvertes. Les syndicats dénoncent malgré tout un manque de moyens.

La direction académique d'Indre-et-Loire vient de dévoiler les grandes lignes de la carte scolaire pour la rentrée 2017 dans le premier degré. 52 postes seront créés ce qui fait de l'Indre-et-Loire le département de la région Centre-Val de Loire le mieux doté. Au moins 24 classes seront ouvertes, pour 9 fermetures (liste en bas de l'article). Les postes restants serviront notamment aux remplacements. 59 élèves supplémentaires sont attendus dans les classes de maternelle et de primaire d'Indre-et-Loire à la rentrée prochaine.

Sur les années du quinquennat Hollande, l'académie aura bénéficié de la création de 264 postes dans le premier degré et de 403 pour le second degré

Il faudrait 125 postes supplémentaires. Le syndicat majoritaire, le Snui-pp

Les annonces de la direction académique sont insuffisantes note le snui-pp, le syndicat majoritaire des enseignants de maternelles et de primaires. "Il en faudrait 125" écrit le syndicat pour atteindre un taux d'encadrement normal. Il dénonce d'ailleurs un département sous-doté par rapport au reste de la France. "L'Indre-et-Loire a toujours l’un des plus mauvais taux d’encadrement de l'Académie et de France mais aussi l'un plus important nombre d'élèves par classe".

Voici la liste des ouvertures et des fermetures de classes prévues en Indre-et-Loire à la rentrée de septembre 2017 (modifiable d'ici la rentrée)

Ouvertures en maternelle :

Saint-Pierre-des-Corps République

Saint-Pierre-des-Corps Wallon

Saint-Pierre-des-Corps Marceau Courrier (pour l’accueil des 2 ans)

Tours Musset Vigny (pour l’accueil des 2 ans)

Véretz La Petite Muse

Bourgueil Juteau

Montbazon Jean Le Bourg

Fondettes Claudel

Château-Renault Malraux

Langeais

Ouvertures en élémentaire :

Saint-Martin-le-Beau La Bergeronnerie

Veigné Les Gués

Ballan-Miré Boucher

Nazelles-Négron

Sorigny

Mettray

Esvres Bourreau

Joué-lès-Tours pour une classe de TPS, école à définir

Ouverture en primaire :

Saint-Pierre-des-Corps Joliot Curie

Pernay

Joué-lès-Tours Maison Neuve

Saint-Etienne-de-Chigny Monnet-Franck

Marigny-Marmande RPI 23

Fermetures de classes :

En maternelle : Saint-Branchs et Nazelles-Négron Val de Cisse. En élémentaire : Véretz Doisneau, Chanceaux-sur-Choisille Ecole du Tilleul, Saint-Avertin Christophe Plantin et Savonnières Jeanne Boisvinet. En primaire : Druyes, Descartes Balesmes et Souvigny-de-Touraine RPI 49

Des fermeture d’écoles sont également programmées : Château-Renault Prévert (avec répartition des élèves sur les écoles Malraux et Verne) et Candes-Saint-Martin (les enfants sont scolarisés dans le nouveau RPI Candes/Saint-Germain/Couziers/Thizay et Cinais/Seuilly/Lerné)