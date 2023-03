A Guéret, encore plus de 500 personnes dans les rues pour manifester contre la carte scolaire

Même si ce n'est pas 19 classes qui fermeront en Creuse, ce sont quand même six classes qui seront supprimées à la rentrée de septembre 2023. Et ça ne convient pas aux parents d'élèves, aux professeurs et aux élus du département. Ils étaient 520 à s'être de nouveau donnés rendez-vous devant l'inspection d'académie à Guéret, ce samedi 4 mars, pour dire non à la future carte scolaire.

Les manifestants sont partis de la place Varillas, avant de faire le tour du centre-ville. Ils sont allés devant la préfecture, déposer des banderoles et des affiches où l'on pouvait lire : "Nous voulons l'égalité des chances", "L'école d'Aubusson en colère" ou encore "Sauvez toutes les écoles".

La veille, les directeurs des écoles de Guéret Prévert, Cerclier et Jean Macé ont rencontré Marie-Françoise-Fournier. Ils ont annoncé qu'ils continueraient de se battre pour sauver leurs classes. La maire leur a assuré qu'elle avait le même objectif.

Le prochain rendez-vous, pour ces manifestants, ce sera le 14 mars. Le conseil départemental de l'éducation nationale pourrait encore faire bouger cette carte scolaire creusoise.