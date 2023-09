575 636 écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée en Bretagne

C'est la rentrée en Bretagne, pour un peu plus de 575 500 écoliers, collégiens et lycéens, auxquels s'ajoutent 147 000 étudiants. Une rentrée marquée par plusieurs nouveautés, notamment le retour des mathématiques en première, les épreuves de spécialité du bac en juin, de nouvelles évaluations en CM1 et en 4ème ou encore des gratifications de stage pour les élèves de CAP et de Bac pro.

4 200 élèves en moins

Cette rentrée en Bretagne se fait dans une académie où il y a moins d'élèves. Dans le premier degré par exemple, la baisse, continue depuis 2015, est légèrement plus élevé qu'au niveau national. Cette baisse se retrouve dans les quatre départements bretons, avec 2 330 élèves en moins.

Dans le second degré, c'est un peu différent. Si les effectifs baissent dans les collèges, ils progressent encore dans les lycées. Mais globalement, en Bretagne, il y a une baisse démographique, avec 4.200 élèves en moins. Une tendance qui se retrouve dans le public et dans le privé.

Stabilité chez Diwan

Chez Diwan, les effectifs devraient être stables en cette rentrée, autour de 4 000** écoliers, collégiens et lycéens. Diwan espère finaliser sous peu son projet d’internat à Quimper.

Côté étudiants, leur nombre progresse de 7,5 % sur un an. Ils sont 147 000 à faire leur rentrée dans un établissement du supérieur de la région.

C'est que les lycéens ont fait fort en juin dernier, avec un taux moyen de réussite au Bac qui a encore progressé, pour atteindre par exemple 98,2% en filière générale (94,6% en technologique, 88,7% en professionnel). Même tendance pour le Diplôme National du Brevet, avec 93,7% de réussite dans la région.

La Bretagne région d'excellence