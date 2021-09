58.000 élèves vont faire leur rentrée cette année en Dordogne

520 élèves de moins dans les écoles primaires, 200 de moins dans les classes de 6ème des collèges, la rentrée 2021 est marquée par une nouvelle baisse des effectifs en Dordogne. Selon les chiffres prévisionnels rendus publics ce mercredi 1er septembre par l'Inspection d'académie de la Dordogne, 58 000 élèves vont faire leur rentrée cette année en Périgord, soit près de 900 de moins que l'année dernière.

Adapter l'organisation scolaire

Pour l'inspecteur d'académie, dont c'est la 44ème et dernière rentrée scolaire, ces chiffres ne font que refléter la démographie du département qui enregistre moins de naissances. "Le phénomène est ancien, il ne date pas de cette rentrée précise Jacques Caillaut. Nous avons un territoire où plus de 40% des communes n'ont plus d'écoles. Est-ce que pour autant la réponse en terme d'organisation scolaire est satisfaisante, oui dans la majorité des cas, mais parfois elle reste à améliorer. On a des regroupements pédagogiques intercommunaux qui existent depuis très longtemps, ce qui montre bien l'implication des élus sur ce dossier qui ont eu une véritable pertinence. Aujourd'hui il y a un changement dans les populations qui ne sont plus au même endroit, et il y a peut-être des choses à reconsidérer".

Quatre écoles ne rouvriront pas lors de cette rentrée scolaire, les communes ayant pris la décision de les fermer. Deux à Bergerac, les autres à Journiac et Saint-Vivien.

L’inspecteur d’académie de la Dordogne Jacques Caillaut © Radio France - Emmanuel Claverie

La rentrée en Dordogne en chiffres (prévisions)

Dans le public:

28.017 élèves dans le primaire

14.479 collégiens

7.470 dans les lycées

2.819 dans les lycées professionnels

Dans le privé (qui représente en Dordogne 7% des enfants scolarisés) :