6.000 livres neufs remis à 15 écoles de Tourcoing

C'est un peu Noël avant l'heure pour les enseignants et surtout leurs élèves de 15 écoles privées catholiques de Tourcoing. Ils ont reçu ce jeudi 21 septembre 6.000 livres neufs remis par l'association Biblionef.

Depuis 30 ans, cette ONG organise des distributions grâce à un partenariat avec les maisons d'édition. "Des milliers de livres de qualité sont détruits chaque année, en particulier dans le domaine de la littérature jeunesse, où l'offre est très riche. Soit parce que la couverture a changé, soit parce qu'ils sont retournés par les libraires... Plutôt que de les détruire, les éditeurs me proposent des titres et je les choisis."

A l'école Cardinal Liénart, les enseignants sont en plein déballage de cartons. 400 livres vont enrichir la bibliothèque et permettre d'alimenter le quart d'heure lecture quotidien. "Quand on leur a annoncé, les enfants ont ouvert grand les yeux" racontent Madame Céline, enseignante en CP, et sa collègue Madame Justine, en CE1-CE2. "Il y a une grande diversité dans les livres reçus et c'est important car il s'agit d'attirer chacun selon sa propre sensibilité. Et parfois, cela provoque un déclic. C'est grâce à un livre qu'une élève s'est par exemple retrouvée passionnée d'astronomie."

Jérémie Goales, directeur de l'école Saint-Christophe et de la maternelle Sainte-Adèle, apprécie lui aussi de renouveler les stocks. "Les classiques c'est toujours bien. Mais il fallait un peu de nouveautés. Il y a des albums, des romans, des bande-dessinées. L'idée c'est de leur donner le goût d'y aller, et l'envie d'y rester."

L'ONG participe à de nombreux projets à l'étranger, mais depuis la crise du COVID, elle est très active en France. Elle a notamment apporté des livres dans les quartiers et les communes isolées.

Depuis 2016, 120 écoles du Nord et du Pas-de-Calais ont ainsi pu recevoir 42.000 livres au total, à Roubaix, Calais, Lens ou encore Maubeuge.