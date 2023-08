65 nouveaux professeurs contractuels feront leur rentrée dans l'Académie de Normandie le 4 septembre 2023

"Enseigner est difficile et fatigant, c'est un métier qui s'apprend et ne s'improvise pas". Christine Gavini-Chevet, la rectrice de l’académie de Normandie est venue ce mardi 29 aout 2023 souhaiter la bienvenue à 16 des professeurs contractuels du premier degré en formation à l’Inspé, l'institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Caen (Calvados). L'occasion pour la rectrice de leur rappeler l'importance de bien suivre cette formation.

175 professeurs contractuels ont été recrutés cette année, dont 65 nouveaux

Dans l'effectif des enseignants contractuels, 110 ont déjà travaillé pour l'Académie de Normandie, 65 nouvelles recrues, qui ont entamé une formation et vont venir grossir les rangs. Des enseignants qui seront formés tout au long de l'année, soit par des conseillers pédagogiques soit par leur pairs.

Parmi ces contractuels des jeunes sortis de l'Inspé, d'autres en reconversion professionnelle

Nolwenn, 22 ans rêve depuis l'âge de trois ans de suivre les traces de sa maman professeur des écoles. Une évidence pour celle qui a suivi la formation et obtenu un master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) mais a malheureusement échoué au concours. Un échec qui n'a pas altéré sa détermination. La jeune femme a donc choisi de postuler comme professeur contractuel. Une formation qui lui permet de concrétiser son rêve puisqu'elle se retrouvera à enseigner à des élèves de deux ans à dix ans dès le 4 septembre 2023.

Mathilde elle a travaillé dix ans dans le tourisme, puis trois ans comme AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Mais souhaitant devenir enseignante, elle a elle aussi raté le concours et opté pour une reconversion via cette formation de contractuelle. " La force de cette formation ce sont les contacts et les tuteurs qui seront à nos côtés tout au long de l'année, vers qui ont pourra se tourner en cas de besoin, ca rassure!" explique la jeune femme.

Il y aura un enseignant dans chaque classe en Normandie

Christine Gavini-Chevet la rectrice d'Académie de Normandie, l'assure aucun poste ne sera vacant en cette rentrée 2023. Les 129 personnes de la liste complémentaire au concours de professeur des écoles en Normandie qui n'avaient pas réussi le concours mais obtenu de bonnes notes ont finalement été admis et embauchés .