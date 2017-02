70 ATSEM manifestent devant la mairie de Bourg-lès-Valence

Nouveau mouvement de grève, ce mercredi matin, pour les ATSEM un peu partout en France. Elles étaient soixante-dix, venues de plusieurs communes drômoises, à manifester devant la mairie de Bourg-lès-Valence.

C'est une nouveau mouvement de grève pour les ATSEM, ce mercredi, un peu partout en France. Dans la Drôme, elles étaient soixante-dix à manifester devant de la mairie de Bourg-lès-Valence.

"Plus de travail, pour le même salaire"

70 ATSEM de la #Drôme, en grève, manifestent devant la mairie de #BourglésValence pour plus de reconnaissance. pic.twitter.com/AUn7NVGduG — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) February 1, 2017

Ces ATSEM sont venus de Valence, Romans, Etoile-sur-Rhône ou encore Bourg-de-Péage pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail dans les écoles maternelles. Ces agents qui dépendent à la fois des mairies et de l'éducation nationale secondent les professeurs des écoles, réalisent le nettoyage des classes et s'occupent également des élèves pendant les temps périscolaires.

"On nous demande toujours plus de missions, on n'en peut plus"

"On doit faire l'entretien des classes, les ateliers avec les élèves dans les classes, surveiller les petits à la cantine et les accompagner pendant les temps périscolaires" explique Rachel, ATSEM depuis 26 ans dans l’école Michelet, quartier Fontbarlettes à Valence.

"On nous demande de plus en plus de faire de l'animation pendant les temps périscolaires ; on nous surcharge de travail de 7h30 le matin à 17h le soir" insiste Brigitte, ATSEM depuis 30 ans à Valence

Rachel, ATSEM à Valence depuis 26 ans, n'en peut plus de ses conditions de travail. Partager le son sur : Copier

Besoin de reconnaissance

"Je gagne 1300 euros net par mois alors que je suis ATSEM depuis 25 ans" se désole Françoise, ATSEM à Valence.

"On fait des journées de 9h, dans le bruit, pour un tout petit salaire"

"On demande une ATSEM par classe" explique Brigitte. Les ATSEM demandent de la reconnaissance, ainsi qu'une revalorisation de leurs salaire et plus de moyens humains pour "pouvoir s'occuper correctement des enfants et faire notre travail comme il le faudrait".