70 offres d'emploi de profs à pourvoir pour les collèges et lycées de Drôme-Ardèche avant la rentrée

A dix jours de la rentrée scolaire, la Drôme et l'Ardèche ne font pas exception, il manque des professeurs, comme partout ailleurs en France. 70 offres d'emploi sont en ligne sur le site du rectorat de Grenoble pour les collèges et lycées de nos deux départements.

Dans dix jours c'est la rentrée des classes mais l'Education Nationale cherche encore des profs ! Il y a réelle pénurie d'enseignants cette année, avec près de 4 000 postes non pourvus dans toute la France après les concours enseignants du printemps dernier.

En Drôme-Ardèche ce sont 70 offres d'emploi proposées par le rectorat dans les différents collèges et lycées, la grande majorité sont à temps partiel - seulement quelques heures souvent, mais certaines offres sont des temps plein. Notamment en "éco-gestion" où des contrats à 18 heures par semaine sont proposés, quatre postes vacants rien que dans cette matière, dans des lycées de Valence, Aubenas et Annonay. Des emplois à temps complet de conseiller d'orientation sont aussi proposés à Aubenas ou encore Montélimar.

Et puis pas de prof prévu par exemple pour quelques heures de musique dans des collèges de Crest, à La Voulte-sur-Rhône, au Cheylard, quelques heures d'arts plastiques aussi à pouvoir à Saint-Vallier ou Vallon-Pont-d'Arc...tout le territoire est concerné.

Le fait que le rectorat édite une telle liste, ça veut bien dire qu'ils sont déjà inquiets - Christophe Dumaillet, secrétaire du SNES FSU dans la Drôme

Christophe Dumaillet, le secrétaire du syndicat Snes Fsu dans la Drôme ajoute : "Je constate également qu'il y a des gros manques, en particulier en lettres. Il manque en gros quatre postes et demi, mais il manque aussi trois postes en maths." Une liste qui n'est évidemment pas rassurante pour le syndicaliste : "le fait que le rectorat édicte une telle liste, c'est la première fois que je vois ça. _D'ores et déjà, c'est une rentrée assez catastrophique qui s'annonce_, donc ça veut bien dire qu'ils sont déjà inquiets." Et il rappelle : "ce n'est pas faute d'avoir alerté depuis longtemps".

Est-ce que ça veut dire que des élèves n'auront pas de cours de telle ou telle matière dès la rentrée ? Oui répond Christophe Dumaillet, qui reprend : "c'est déjà arrivé, malheureusement. Tout simplement parce qu'il n'y a personne pour faire ces heures. Parce qu'il n'y a pas assez de professeurs qui soient titulaires et fonctionnaires ou bien qu'ils soient contractuels. Et on attend que l'on commence à mettre des annonces sur le bon coin. Et ça ne suffit pas."

Même si l'Education nationale renforce a dix jours de la rentrée ses moyens en communication et en formation pour embaucher, le responsable syndical ne croit pas à un recrutement massif.